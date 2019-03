Alles valt op zijn plaats voor Branford Marsalis

Hij zit op een stoel achter zijn bandleden, Branford Marsalis, en vol aandacht luisterend, wiegt de saxofonist mee op het spel van pianist Joey Calderazzo. In de grote zaal van TivoliVredenburg is Calderazzo op dat moment de enige die geluid maakt. Hij pakt de zaal helemaal in met een solo die harmonieus vernuftig is, maar ook vol emotionele lading zit. Zozeer dat wanneer de pianist klaar is, het publiek vergeet te klappen. Dan is het Marsalis’ beurt. Kalm loopt de Amerikaan naar voren, houdt even in, loopt dan door. Zijn solo begint. Feller dan Calderazzo, maar even briljant in de harmonie en opnieuw vergeven van emotie.

Marsalis’ carrière verloopt zeer constant. Zijn kwartet kende in ruim twintig jaar slechts één bezettingswisseling. Ook constant is receptie van zijn muziek. Terecht wordt hij geprezen om zijn haast encyclopedische kennis van jazz, de nagenoeg perfecte toon en dito techniek. Ook klinkt steeds dezelfde kritiek, namelijk dat hoe verbluffend knap het ook is wat hij maakt, hij de luisteraar maar zo zelden in het hart raakt.

Er gaat zelfs wel eens iets mis en nu mag dat

Met zijn zojuist verschenen album ‘The Secret Between The Shadow And The Soul’ en het Utrechtse concert maakt Marsalis zonneklaar dat die kritiek naar de vuilstort mag. Live en op die geweldige plaat vindt zijn groep eindelijk het zo lang nagejaagde geheim van de ontroering. Niet omdat Marsalis zaken wezenlijk anders aanpakt, maar omdat het nu allemaal op zijn plaats valt. Onder invloed van bassist Eric Revis en de jonge drummer Justin Faulkner is de muziek de laatste jaren steeds onstuimiger geworden. Er gaat zelfs wel eens iets mis en nu mag dat.

Die combinatie van losheid en passie is tezamen met uitgelezen eigen songs en wat geleend werk het ideale recept voor enerverende jazz. Daardoor valt ook beter te genieten van de virtuositeit. Nu de diepgang er is, valt eens te meer op hoe voortreffelijk dit viertal speelt. En ja de toegift was zoet, maar het soort zoet dat de mond streelt na een overheerlijk diner.

