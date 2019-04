Alles is te koop uit het failliete Armando museum, kunst maar ook de stofzuiger

Dat grote schilderij van Armando lijkt haar wel wat, zegt Elena Kamyshina (49) uit Noordwijk. Aandachtig bestudeert ze het fors bemeten doek ‘Waldstück’. Vooral het formaat - 220 bij 220 centimeter - bevalt haar, want ze kan nog wel ‘vulling’ gebruiken voor de lege muren van haar nieuwe huis. We hebben de ruimte ervoor, vertelt ze. “Ons huis is vijfhonderd vierkante meter met acht meter hoge muren.”

Het schilderij van Armando hangt op een plek waar je niet direct kunst verwacht: een grote loods op een industrieterrein in Amersfoort. Een handjevol mensen heeft zich verzameld om enkele tientallen kunstwerken van de vorig jaar overleden kunstenaar Armando te bekijken. De kunst komt uit de boedel van het failliete (Armando) Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik en is allemaal te koop.

Tot gisteravond laat kon er online geboden worden. Voor de geïnteresseerden hield het veilinghuis BVA Art & Antiques vooraf een kijkochtend. Het is een treurig stemmende en ook wel bizarre uitstalling in de loods. Je ziet eraan af dat de curator werkelijk alles uit het museum heeft gehaald wat nog geld kan opleveren voor de schuldeisers. Niet alleen Armando’s kunstwerken komen onder de virtuele hamer: het zijn vooral litho’s en tekeningen, getaxeerd op 100 tot 300 euro met een enkele uitschieter naar boven.

Maar ook oude posters van tentoonstellingen van Armando worden geveild – bieden vanaf 20 euro –, evenals een bonte mix van spullen uit de inventaris: een stofzuiger, vitrinekasten, een apparaat voor het snijden van passe-partouts, een schildersezel, presentatietafels en -standaards en nog wat meubilair. En dan zijn er ook nog een paar gesigneerde foto’s van naakten van Erwin Olaf, die hij schonk aan het MOA, nadat hij daar had mogen fotograferen. Op de foto’s fungeren de kostbare Chinese behangsels in het monumentale landhuis als achtergrond.

Yvonne Ploum, die een half jaar voor het faillissement van het noodlijdende museum (vorig jaar augustus) al ontslag had genomen als directeur, komt niet kijken. Door de telefoon zegt ze: “Ik sta op het punt met vakantie te gaan, maar ik zou sowieso niet zijn gegaan. Dat kan ik niet aan, dit is zo’n armoedige bedoening, de kunst naast de stofzuiger. Ik ben blij dat Armando dit bespaard is gebleven.” Ze mist wel een aantal werken op de veiling, onder meer een Zeestuk. “Ik denk dat de curator de beste schilderijen al onderhands heeft verkocht.”

Sporen van het vuur

Niet alleen Elena Kamyshina heeft belangstelling voor ‘Waldstück’, dat getaxeerd is op 1000 tot 2000 euro. Ook Willem Vos (43) uit Amersfoort draait er rondjes omheen. Het werk heeft ook emotionele waarde voor hem, vertelt hij. Hij heeft gewerkt als tentoonstellingsbouwer in de Elleboogkerk in Amersfoort, waar de collectie-Armando eerder was ondergebracht. In 2007 brandde de kerk af, waarbij een groot aantal kunstwerken verloren ging. ‘Waldstück’ kon op het nippertje worden gered. De sporen van het vuur zijn zichtbaar op het schilderij. Het kunstwerk ‘Schwarzes Wasser’ dat Raffael Rheinsberg maakte van verbrande overblijfselen van de kerk is ook te koop. De honderden onderdelen zijn in dozen verpakt. De koper krijgt er een handleiding bij hoe hij het werk in elkaar kan zetten.

Voor Mirelle Nunes uit Zeist is het een weemoedig weerzien met de kunstwerken, die ze kent uit de periode dat ze als pr-medewerkster werkte in het MOA. “Het is triest dat het zo moest aflopen. Ik hoop dat het landhuis toch weer een culturele bestemming krijgt.” Ze komt vooral voor ‘Blaues Bild’, een materiedruk op papier.

Het gepensioneerde onderwijzerspaar Ton en Trees van der Pal uit Amersfoort heeft het oog laten vallen op enkele kleinere werken. Ze zijn fan van Armando. “Vooral zijn latere schilderijen, die steeds kleurrijker werden, vinden we mooi.” Ze doen voor het eerst mee aan een online veiling en hopen de litho ‘Tier’ te bemachtigen. “Dat zwarte dier doet ons denken aan Kiek, het zwarte hondje dat we hebben gehad.”