Alles is te koop, ook een plek op de universiteit, dacht actrice Felicity Huffman

Wat sportieve prestaties te maken hebben met een talent voor studeren, blijft een raadsel, maar in de Verenigde Staten kun je worden toegelaten op een prestigieuze universiteit als je uitblinkt in bijvoorbeeld roeien. Handig, dacht actrice Lori Loughlin. Ze wilde haar dochters Olivia Jade en Isabella dolgraag op de University of Southern California hebben. Maar ze twijfelde of de twee het toelatingsexamen wel zouden halen op basis van hun intellectuele capaciteiten.

Felicity regelde, voor 15.000 dollar, dat haar dochter Sophia hulp kreeg van een corrupte examinator tijdens haar toelatingstest. Dat haar echtgenoot, acteur William H. Macy, op de hoogte was, lijkt waarschijnlijk, maar hij gaat vrijuit. Maar de actrice en haar man wekten juist altijd de indruk erg te deugen. Ze maakten zich bijzonder druk over de #MeToo-schandalen en Felicity had een blog over opvoeden, waarin ze nuchtere dingen schreef, bijvoorbeeld hoe heilzaam het kan zijn om eens een onvoldoende te halen.

Was het doorgeschoten moederliefde of bikkelharde fraude van de actrice, die u zou kunnen kennen uit de mierzoete jaren negentig-comedyserie ‘Full House’. Fraude, vindt in ieder geval de Amerikaanse justitie. Vorige maand rolden ze de criminele organisatie van William ‘Rick’ op en 33 welgestelde ouders werden aangeklaagd, onder wie ook Lori’s Hollywoodcollega Felicity Huffman, die wereldberoemd werd door de serie ‘Desperate Housewives’, waarin de personages hun hand niet omdraaiden voor dergelijk bedrog.

Gelukkig was er die omweg via het roeiteam. Niet dat haar dochters ooit een roeispaan hadden aangeraakt, maar met wat knip- en plakwerk en een inderhaast aangeschafte roeimachine kon dat verhaal wel worden rondgebreid. O, en met de hulp natuurlijk van de malafide William ‘Rick’ Singer. Voor een half miljoen dollar zorgde hij ervoor dat de verzonnen sportprestaties van Lori’s meiden door de universiteit werden geslikt.

Schuldbekentenis

Tja, en dan sta je opeens als fraudeur in het beklaagdenbankje. Ze deed deze week het enige juiste: schuld bekennen. In de hoop op een mildere straf. Ze benadrukte: “Mijn dochter wist er niets van, ik heb haar ook verraden.”

Zo ver is Lori nog niet, ze verblikte of verbloosde niet toen zij moest voorkomen. Haar man, confectiemagnaat Mossimo Gianulli die ook is aangeklaagd, keek wat minder zelfverzekerd. Dochter Olivia Jade is intussen woedend op haar ouders. Zij wilde helemaal niet naar de universiteit. Als sociaal mediafenomeen met twee miljoen volgers harkte ze met sponsordeals een leuk inkomen bij elkaar. En nu willen drie cosmeticagiganten opeens niets meer met haar te maken hebben. Haar moeder is door de affaire overigens haar rol kwijt in het vervolg op ‘Full House’, dat onder de titel ‘Fuller House’ al aan een vijfde seizoen toe is.

Lori en Felicity lopen grote kans achter de tralies terecht te komen. Justitie zou een voorbeeld willen stellen – zelfs voor Hollywoodsterren is niet alles te koop. Toch schijn je met een paar dure advocaten ver te komen in de VS.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten. Lees op trouw.nl/soapenco al zijn artikelen terug. Reageren? h.vandijk@trouw.nl