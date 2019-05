De tulpen, tot gisteren nog fier recht overeind, hangen krom, ook zij buigen het hoofd voor de temperatuur. Twee kramsvogels maken ruzie met een ekster: de kramsvogels nestelen in de tuin of in elk geval vlak in de buurt en die ekster moet weg. Keer op keer maken ze duikvluchten. De gaaien heb ik al even niet gezien, waarschijnlijk zijn die al eerder door de kramsvogels verjaagd. Zondagochtend in de Eifel, alles is ver weg. Op Tzum lees ik een bespreking van ‘Hooiberg’, de laatste Koos van Zomeren. Coen Peppelenbos omschrijft zijn stijl als ‘precies’, en zo heb ik het ook benoemd in een brief aan Koos. Ik ben niet van de straat, ik zou zo recensent kunnen worden. Maar dat wil ik niet.

Lees verder na de advertentie

Ik wens geen welwillende bespreking van mijn werk, ik heb geen zin in vriend­jes­po­li­tiek

Dat wil ik niet omdat ik, soms met moeite, schrijven en iets vinden van iets gescheiden wil houden. De enige recensenten met wie ik op Facebook bevriend ben zijn Arie Storm en de al eerder genoemde Coen Peppelenbos. Alle anderen houd ik bij me weg. Ik wens geen welwillende bespreking van mijn werk, ik heb geen zin in vriendjespolitiek. Ik zie op Facebook trouwens ook een aanstaand boek van Arie langskomen: ‘Het horrortheater van de Nederlandse literatuur’. Dat gaat me wat worden: “Dit boek biedt een beeld van de literatuur dat in elk opzicht eerlijk en onthullend is. Het horrortheater van de Nederlandse literatuur is een hartstochtelijk, vaak geestig maar soms ook woedend essay in de vorm van een gloedvolle roman. Scherp, geniaal en scandaleus.” Het zal een van de laatste dingen zijn die ik zie op Facebook. Alles ergert me mateloos, iedereen ergert me, elke dag hetzelfde, en het komt me voor dat als ik me erger aan anderen, anderen zich vast ook aan mij ergeren.