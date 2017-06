Alles en iedereen wordt beledigd in hilarische spionageparodie

Titelfiguur Sterling Archer is de playboyzoon van Maroly Archer, eigenaar van het private spionagebedrijf Isis in New York dat om onverklaarbare redenen – want chronisch incapabel om operaties goed af te ronden – nog steeds opdrachten van de CIA krijgt, maar ook niet te beroerd is een derdewerelddictatuur te bestieren. Allebei hebben ze een kolossaal drankprobleem - Archer zegt bang te zijn acuut te sterven van de cumulatieve kater als hij zou stoppen met drinken – en allebei proberen alles te versieren wat los en vast zit.

Het hele personeelsbestand van Isis zou psychiatrisch gediagnosticeerd moeten worden, maar zolang ze zichzelf kunnen bedruipen kraait niemand ernaar. Doctor Krieger is de pseudowetenschapper van het stel, een man met bizarre seksuele obsessies (zijn geliefde is een hologram van Japanse animé) en in de verte familie van Hitler, die regelmatig in het Duits begint te schreeuwen. Voormalig HR-directeur Pam Poovey is een vrouw met een duidelijk eetprobleem (tot ze dat in seizoen 5 inruilt voor een drugsprobleem), die haar dagen vult met het publiceren van vertrouwelijk Isis-gegevens op haar blog en kooigevechten, want ze vecht 'als een melkveehouder'. En zo nog wat personages. De enige die echt capabel is bij Isis is Lana Kane, een vrouw die haar vuurgevechten bij voorkeur in jarretels afhandelt en de enige die echt tegenwicht kan bieden aan Archers geklungel. Want hadden we al gezegd dat de serie seksistisch is? En 'raciaal ongevoelig', zoals dat in goed Amerikaans heet? Alles en iedereen wordt beledigd. Alsof de makers alle stereotypen uit de B-films van de jaren zestig op een hoop hebben gegooid en daar deze animatie van hebben geknutseld.

Als ze tijdens een achtervolging twee keer langs hetzelfde vergezicht rijden, zegt Archer: 'Wacht, was dat dezelfde achtergrond?'

Formule uitgewerkt Even makkelijk goochelt de serie met de conventies van het genre. Als ze tijdens een achtervolging twee keer langs hetzelfde vergezicht rijden, wat vroeger in animatie vaak gebeurde om geld te besparen, dan zegt Archer: "Wacht, was dat dezelfde achtergrond?" De makers doen niet eens moeite de serie juist te dateren: in de kelder werkt Krieger aan geavanceerde robotica, maar boven in de kantoren staan computers uit de jaren zeventig. De eerste vier seizoenen stonden in het teken van de gebruikelijke beslommeringen van een internationaal spionageagentschap: infiltratie bij en door de KGB, gevechten aan boord van een ruimtestation waarvan de bemanning de vrouwen van Isis wil gebruiken om een ruimtekolonie te stichten en Malory die tegen Archers zin een relatie krijgt met acteur Burt Reynolds. Hoewel de serie in 2014 na vier seizoenen nog even komisch was als bij de première in 2010, was de formule wel een beetje uitgewerkt. Vanaf seizoen vijf staat elk seizoen in het teken van één omvattend verhaal. Zoals het proberen te verhandelen van 1000 kilo cocaïne om wat bij te verdienen, nadat Isis door de CIA op een zwarte lijst is gezet. Het zojuist afgesloten achtste seizoen is volledig geanimeerd in film noir-stijl zoals we die kennen uit films uit de jaren veertig. Wat waarschijnlijk een droom is van Archer, maar zeker weten doen we het niet. Want die ligt sinds seizoen zeven in een coma. Archer is te zien op Netflix Bekijk hier al onze recensies van tv-series

