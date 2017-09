Alles blinkte - mag dat?

Nou, nee. Als corrector zou ik er, geruggensteund door het 'Groene Boekje', zonder scrupules 'blonk en glom' van hebben gemaakt. Maar 'blinkte en glom' is wél een mooie illustratie van een trend die al vaker in de taalrubriek ter sprake is gekomen: de neiging van veel Nederlanders om (half)onregelmatige werkwoorden, zoals glimmen en blinken, niet sterk (met verandering van klinker in de verleden tijd), maar zwak (met dezelfde klinker) te vervoegen.

Taalgebruikers zijn daar doorgaans niet erg consequent in. Wie het ene (half)onregelmatige werkwoord (blinken) zwak vervoegt, doet dat niet meteen ook met alle andere vergelijkbare werkwoorden (glimmen). Zo zal iemand die goed is in Duits, dat het werkwoord blinken uit het Nederlands heeft geleend en vervolgens zwak is gaan vervoegen, gemakkelijk de fout ingaan bij het vervoegen van ons eigen werkwoord blinken. Als ik als docent Nederlands in de klas dit inconsequente gedrag van taalgebruikers zou willen bespreken, zou ik de gewraakte passage als een godsgeschenk opvatten.

Zijn aensicht blincte, gelijc die sonne

Blinken is trouwens een stokoud werkwoord, dat in de Middeleeuwen is afgeleid van blank. Het kan geparafraseerd worden als wit oplichten en schijnen. Aanvankelijk werd blinken niet onregelmatig vervoegd. Leest u nu in het Bijbelboek Mattheus 17:2 dat Jezus' gezicht 'straalde als de zon', als u diezelfde passage in een 16de-eeuwse Bijbelvertaling opzoekt, vindt u dat 'zijn aensicht blincte, gelijc die sonne'.

