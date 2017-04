Allemaal aan de ukelele

De droom opgegeven ooit nog zelf een instrument te bespelen? De ukelele kan uitkomst bieden. Uked geeft stoomcursussen op het laagdrempelige mini-gitaartje, dat zijn oenige imago niet verdient.

De plaatselijke muziekschool kan een van je kindertrauma’s zijn. Tijdens mijn lagereschooltijd ging ik meestal met lood in de schoenen naar gitaarles, waar een knorrige taart met knot en bloemetjesjurk me met stoffige lesboeken vergeefs de beginselen van het snarenspel probeerde bij te brengen. Vervolgens nooit meer een instrument aangeraakt.

Breek Liselotte Goed en Barbara Tammes de bek niet open over in de kiem gesmoorde muzikale aspiraties. Goed kreeg van haar pianodocent te horen dat Chopin zich omdraaide in zijn graf als ze op het klavier zijn werk trachtte te vertolken. Tammes probeerde via thuisstudie uit een peperdure Gibson-gitaar ‘Jolene’ te toveren, en hield daar wegens ‘nul talent’ al snel mee op. Maar de yogadocente en schrijfster ontdekten dé remedie voor de geblokkeerde muzikant in zichzelf: de ukelele.

Alleen al vanwege de lollige benaming kan je in de lach schieten om het mini-gitaartje, waarbij de associatie met de melige shows van Brigitte Kaandorp op de loer ligt. De ukelele verdient beter, verzekeren de twee vrouwen, die er sinds anderhalf jaar workshops mee geven.

Een goed exemplaar geeft een mooi geluid, dat er niet al te moeilijk uit te halen is. De olijkerd onder de instrumenten heeft slechts vier snaren, die relatief dicht bij elkaar liggen. Daardoor is er minder kracht voor nodig om hem te bespelen. Bovendien zijn slechts vier eenvoudige akkoorden toereikend om duizenden popliedjes te kunnen spelen. Noten leren lezen en eindeloos toonladders oefenen zijn zodoende niet aan de orde.

Zo bracht Pearl Jam-leadzanger Eddie Vedder - een mooie stoere man - in 2011 het succesvolle soloalbum ‘Ukelele Songs’ uit; hartverscheurende liefdesliedjes in mooie mineurakkoorden. En hebben Jason Mraz en Jack Johnson er eveneens nummers mee gemaakt. Dat ze alle drie uit de Verenigde Staten komen, is overigens geen toeval. Alle Amerikaanse singer-songwriters zijn in hun jeugd met een ukelele begonnen. Die is op de muziekscholen daar net zo gebruikelijk als bij ons die vreselijke blokfluit.”

De maandelijkse drie workshops die Uked, het bedrijf van Goed en Tammes, aanbiedt, zijn weken van tevoren uitverkocht. De ukelele zit al een tijdje in de lift. Dat komt door de singer-songwriterhausse, maar is vooral ook te danken aan een paar popartiesten van naam die er sinds een paar jaar op spelen, vertelt Tammes. “Dankzij hen is het ‘kindergitaartje’ langzaam maar zeker van zijn onvolwaardige imago verlost.

Kekke chuck

Voordat we losgaan, luisteren we naar Liselotte Goed, die het melancholieke ‘Riptide’ van Australiër Vance Joy ten gehore brengt. Dankzij deze ukelele-hit ontdekte Barbara Tammes het instrument. Haar zakenpartner, toen nog een onbekende, hoorde ze het nummer spelen onder een treurwilg op de Vurense hipster-camping De Lievelinge, en was volgens eigen zeggen meteen verkocht. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Het optreden is wonderschoon, maar Goed beschikt dan ook over een geweldige stem.

Hoe de prestaties van ons klasje vervolgens klinken, ontgaat me grotendeels. Eenvoudig instrument of niet, het is 120 minuten lang hard werken om het C-, G-, AM- en F-akkoord een beetje in de stramme vingers te krijgen. Daarmee oefenen we verwoed de pop-evergreens ‘Let It Be’ en ‘You Can’t Always Get What You Want’.

Onze voorgangers zijn te spreken over de verrichtingen. Al snel mogen we meezingen. Doen er even later nog een D-akkoord bovenop, en gaan na het strummen (in één beweging alle snaren aanslaan) ook de kekke chuck (strummen met een klap dempen) uitproberen.

Na afloop is de stemming prima. “Van de ‘uke’ wordt iedereen vanzelf vrolijk”, zegt Tammes. En samen spelen en zingen in de kring doet uiteraard ook wonderen. Veel deelnemers nemen meteen een mini-gitaar mee naar huis. Onder meer de moeder met haar 15-jarige dochter, die telkens huilend thuiskwam van vioolles.

En ook de schooljuf om haar leerlingen te kunnen begeleiden. Uked verkoopt acaciahouten, handgemaakte exemplaren van een Portugees familiebedrijfje, vanaf 120 euro, waarbij je een Fender-stemapparaatje cadeau krijgt. Een handige draagtas strekt tot aanbeveling, want de gangmaker onder de muziekinstrumenten moet uiteraard overal mee naartoe.

Tammes pakt hem zelfs in de file, als ze op de autoradio een leuk liedje heeft gehoord dat ze wil naspelen. Te pas en te onpas oefenen hoeft volgens haar echter niet. “Vijf minuten per dag volstaat voor wie binnen een paar weken kampvuurniveau wil halen. Voor mij is dat voldoende, maar er is echt waanzinnige muziek mee te maken. Ook als solist, mits je voldoende aanleg hebt.”

Thuis ukelele studeren kan met een 23- delige online-cursus van Uked, en ook de instructiefilmpjes waarvan het inmiddels wemelt op YouTube. Daar pluk ik nog diezelfde avond ‘Happy Birthday’ vandaan: om mijn ega straks mee te verrassen op de surpriseparty voor zijn vijftigste. Verjaardagsniveau dus; dat moet me lukken.