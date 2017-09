The NET

Regie: Kim Ki-duk

Met Ryoo Seung-bum, Lee Won-geun, Kim Young-min

★★★★☆

Bovendien liggen de banen in Noord-Korea niet voor het oprapen. 's Ochtends vrijt hij met zijn lieve vrouw terwijl de Grote Leider vanaf het staatsieportret toekijkt, groet hij zijn dochtertje, salueert de militairen in de grenspost, en stapt in zijn bootje.

De Zuid-Koreaanse regisseur Kim Ki-duk schept er een sardonisch genoegen in om zijn personages in de problemen te brengen. Nam Chul-woo is nog maar een paar minuten op het water als het net verstrikt raakt in de schroef van de motor en het bootje richting Zuid-Korea drijft. Daar aangemeerd wordt hij vanzelfsprekend meteen als spion behandeld, vooral door de sadist die hem moet verhoren.

De jonge bewaker die hem wordt toegewezen, raakt wel snel overtuigd van Nams onschuld en ook de leidinggevende officier acht de kans klein dat Nam een spion is. Maar die voelt dan weer de morele plicht om de visser te bevrijden van zijn communistische denkbeelden.

Om Nam te verblinden met de zegeningen van het kapitalisme laten ze de arme visser los in een winkelstraat, in de hoop dat Hermès en Jean-Paul Gaultier hem overhalen om vrouw en kind te verlaten en in Zuid-Korea te blijven. Want zulke kekke bermuda's vind je niet in Pyongyang. Mocht hij toch terugkeren naar het noorden, dan wordt hij daar met open armen ontvangen door de Noord-Koreaanse geheime dienst, waar het zo te zien helemaal hip is om je te kleden als een Stasi-agent circa 1975.

Niet dubbelzinnig

De plot is behoorlijk rechtlijnig - Nam is en blijft onschuldig - maar morele dubbelzinnigheid is ook niet het doel van de film. Het is een allegorie over de agressie van politieke denkbeelden en over de onmogelijkheid voor het individu om buiten de politiek te blijven. Dit is iemand die gewoon z'n werk wil doen en bij z'n gezin wil zijn, maar wordt vermalen tussen ideologieën die iedereen in een keurslijf willen dwingen. Je bent vóór of je bent tegen.

Voor iedereen die gewend was aan de gewelddadige extremen in de films van Kim Ki-duk klinkt dit misschien als lauwe pap. Over 'Pietà', waarmee de Zuid-Koreaan in 2012 de Gouden Leeuw won op het Filmfestival van Venetië, weigerden enkele critici zelfs te schrijven. Die dat wel deden noemden de film leeg en doods, zielloos en amoreel.

Vergeleken met zijn eerdere films is 'The Net' inderdaad een stuk gemoedelijker. Maar dat zelfs Kim zich gedwongen voelt om zich uit te spreken - met een film die bekritiseert hoe iedereen gedwongen wordt om zich uit te spreken - geeft aan hoezeer de spanning tussen Noord- en Zuid-Korea is opgelopen.