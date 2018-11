Alleen voor de rechter schepte SS-Leider Albin Rauter niet op over zijn prestaties

Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart kreeg vanwege zijn manke been de bijnaam ‘Zes-en-een-kwart’. Ook de kleinburgerlijkheid van NSB-leider Anton Mussert was het onderwerp van spot. Eigenlijk maakten Nederlanders grappen over alle leiders die tijdens de bezetting aan de foute kant stonden. Op één uitzondering na, zou Loe de Jong, de nationale geschiedschrijver van de Tweede Wereldoorlog, ooit hebben gezegd: Hanns Albin Rauter (1895-1949). Met de Höhere SS- und Polizeiführer in den Niederlanden viel niet te spotten.

Zijn uitstraling boezemde angst in. De Oostenrijker was 1,94 meter lang. Hij had een kille blik. Littekens van duels uit zijn studententijd markeerden zijn gezicht. Maar wie de doorwrochte biografie ‘Rauter. Himmlers vuist in Nederland’ leest, begrijpt dat de vrees voor deze nazi niet alleen op uiterlijkheden viel terug te voeren. Theo Gerritse, voor zijn pensionering journalist bij Het Parool, Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad, werkte tien jaar aan dit portret van de man die wel is betiteld als een ‘tweede Alva’.

Keurige gezinsman

Rauter was liever lid geworden van de SA, maar kwam daar niet door de selectie. Bij zijn tweede keus groeide hij snel uit tot een model-SS’er. Vooroorlogse beoordelingen prezen al zijn ‘onwankelbare’ nationaal-socialistische overtuiging en zijn ‘strijdlustige natuur’. Ook zijn ascetische houding oogstte lof: “Geen neigingen tot uitspattingen.”

In later jaren zou hij aan die karakterschets blijven voldoen. Waar velen van zijn geestverwanten persoonlijk afzakten tot een bedenkelijk moreel peil, viel de keurige gezinsman Rauter niet te betrappen op uitspattingen of zelfverrijking. Professioneel deed hij zijn uiterste best om te voldoen aan dezelfde hoge standaard. Dat betekende bevelen strikt uitvoeren, zelfs nog een beetje beter je best doen dan strikt noodzakelijk, en verder ook alles doen wat in het belang was van het Derde Rijk. Weerstand en ook de aan het einde van de Tweede Wereldoorlog steeds voorspelbaardere nederlaag leken hem alleen maar fanatieker te maken.

Albin Rauter inspecteert samen met Mussert troepen in Den Haag, 1943. © ANP

Rauter was voor alles een product van de Eerste Wereldoorlog. In dienst van het Oostenrijkse leger keek hij de dood ‘wel honderd keer’ in de ogen. “Dan word je hard.” Het ressentiment over het oorlogseinde motiveerde hem tot politieke activiteiten in paramilitaire, extreemrechtse groeperingen van oud-strijders zonder blijvend succes. Pas na aansluiting bij de Duitse nationaal-socialisten zat het tij mee voor hem en gelijkgestemden echt mee.

Tot zijn eigen verassing kwam Rauter in 1940 in Nederland terecht. Hij prees zijn nieuwe post als een ‘wonderschoon’ en ‘cultureel hoogstaand’ land. Een man van de Oostenrijkse bergen in de vlakke polders, was dat niet vragen om heimwee naar de bergen? Nee, bezwoer hij. In werkelijkheid reisde hij zo vaak mogelijk naar zijn geboortegrond. Eén keer werd het Himmler zelfs zo gortig, dat die ingreep en een van Rauters vakanties bekortte.