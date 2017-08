Alleen Solange valt tegen op de eerste dag van het vernieuwde Lowlands

Gestoken in strakke spijkerbroek, met ontbloot bovenlichaam waarop zijn wilde leven duidelijk getekend staat, daagt hij het publiek uit. Dat eet massaal uit de handen van de oude rocker. En terecht.

Het was één van de optredens die beklijven, op de eerste dag van het jubilerende Lowlands dat gisteren van start ging. Iggy Pop stond in een geheel vernieuwde Bravo-tent, een enorme mintgroene kathedraal-constructie. Voor zijn 25ste editie nam de organisatie het terrein flink op de schop, en ‘dit vernieuwen om te vernieuwen’ bleek een goede zet. Vooral mooi is hoe het kampeer- en festivalterrein zijn samengetrokken, wat het festival veel opener doet aanvoelen. Ook open is de nieuwe Alpha, een concerthal als gigantische hangar-constructie. Goed, er konden misschien minder mensen onder schuilen voor de paar flinke hoosbuien die over de Flevopolder trokken, maar de bands bereikten zo een groter publiek dan mogelijk vanaf het oude hoofdpodium.

Feist heeft zo’n stem waar je stil van wordt

Vooral tijdens het afsluitende optreden van het Britse trio The xx kwam de nieuwe tent goed tot zijn recht. De drie hadden ooit de reputatie om live met hun slaapkamerpop nogal in zichzelf gekeerd te zijn, maar bleek met name naar het einde van hun set toe de rol als dagafsluiter makkelijk aan te kunnen. Ze zijn gegroeid, dat is duidelijk. Van de laconieke shoegazers van weleer heeft de band zich ontwikkeld tot zelfverzekerde headliner. Vooral toen producer Jamie xx even los mocht achter zijn knoppenkastjes, voerde hij zangeres/gitarist Romy Madley-Croft en zanger/bassist Oliver Sim met het nummer ‘Shelter’ tot grote hoogtes. Zijn eigen euforische ‘Loud Places’ volgde, de lasershow reikte tot ver buiten die nieuwe Alpha-tent, en eventjes steeg de band samen met het publiek boven zichzelf uit.

Tegenvaller Toch was het niet louter hosanna, die eerste Lowlands-dag. Ja, het regende, flink ook, met grote modderplassen tot gevolg, maar daar kan niemand wat aan doen. En ach, na regen komt steevast zonneschijn. Maar het geluid in die nieuwe Bravo, daar mag wel nog even naar gekeken worden. De voortdenderende Iggy Pop en zijn band sloegen zich wel een weg door de galmende tent. Maar de show van Solange had wél te lijden onder het slechte zaalgeluid. Was het daarom dat de tent langzaam leegstroomde tijdens het optreden? Of kwam het doordat het Lowlands-publiek zo'n strak geregisseerde, gechoreografeerde show niet blieft? Die show, die op North Sea Jazz nog stond als een huis, brokkelde hier langzaam af. De in paars licht badende, in rood gestoken muzikanten deden verloren hun danspasjes, de zangeres zelf had duidelijk moeite om het publiek te bereiken. Het was vooraf de hype van de dag, de zus van Beyoncé die haar geweldige 'A Seat at the Table', zou vertolken. Een prachtplaat met urgente, geëngageerde neo-soul en r&b. Maar helaas verzoop het concert gisteren in het slechte geluid, waarbij Solange zelf ook weinig moeite deed om haar van alle spontaniteit gespeende concert van de grond te krijgen.

Meevaller Wat een contrast vormde zij met Feist, de Canadese folkrockzangeres die even tevoren in de Heineken-tent heel veel nieuwe vrienden maakte. De zangeres heeft zo'n stem waar je stil van wordt. Als mooi helder, puntstrak geslepen kristal, dat losbarste in een wild klaterende waterval, zoals bij dat mooie nummer 'Pleasure', met dito ontsporende gitaren. Ook mooi is hoe ze haar publiek de tekst leerde meezingen bij 'A Man is Not His Song', niet de festivalmeezinger die je zou verwachten – maar het gebeurt toch. Het voert misschien ver om haar met Patti Smith te vergelijken, maar we doen het gewoon. Wat een vrouw.

