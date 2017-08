Allah-Las maakt geen religieuze muziek, maar doet denken aan The Beach Boys

“We wilden een naam die heilig klinkt”, zeiden de bandleden onlangs in een interview met de Britse krant The Guardian over de bijzondere naam.

Sinds de oprichting van de band in 2008 blijft de naam hen wel achtervolgen. Zo ontvangen ze soms e-mails van moslims die erdoor beledigd zijn. “Maar dan leggen we ze uit waarom we de naam gekozen hebben, meestal begrijpen ze het wel.”

Een Turkse concertorganisator begreep het niet. Die annuleerde een optreden van de band omdat hij zich niet goed voelde bij de naam. Veranderen zal die echter niet. “We hebben de naam al zo lang, ik denk niet dat we dat nog kunnen veranderen.” De inspiratie voor Allah-Las komt van de Schotse rockband Jesus and Mary Chain, ook een religieuze naam. De muziek van Allah-Las is echter niet geïnspireerd op de Schotten.

'Verslavende psychpop' De muziek doet denken aan The Beach Boys, The Doors en The Byrds, schrijft concertorganisator Rotown op de site van popzaal Maassilo. Ze maken ‘verslavende psychpopliedjes’, een genre dat onder andere dankzij de Beatles geliefd werd in de jaren zestig. Zelf zegt Allah-Las niet voor een bepaalde sound te gaan. “Het gebeurt gewoon”, zei leadzanger Miles Michaud tegen The Guardian. Allah-Las bestaat sinds 2008, hun eerste single ‘Catamaran/Long Journey’ verscheen in 2011, een jaar later lag hun eerste album in de winkels. Deze zomer toerde de band door Europa. Het concert in Polen dat vanavond op de agenda staat gaat vooralsnog gewoon door, ondanks de dreiging in Rotterdam. Er volgen nog twee festivaloptredens in Frankrijk voor de band weer naar de Verenigde Staten vertrekt.

