All the money of the world: een nuchter verhaal over hebzucht

Regisseur Ridley Scott had zijn nieuwste film juist gereed toen zijn hoofdrolspeler Kevin Spacey tijdens de #MeToo-revolte werd beschuldigd van seksueel wangedrag. 'Binnen een uur' besloot Scott de acteur uit zijn film te verwijderen en tweeëntwintig scènes opnieuw te draaien, nu met Christopher Plummer.

Lees verder na de advertentie

Deze 88-jarige Canadees speelt nu oliemagnaat Jean Paul Getty wiens kleinzoon in 1973 in Rome werd ontvoerd. Getty was destijds de rijkste man ter wereld. De Zuid-Italiaanse maffiosi die de zestienjarige jongen vijf maanden lang vastgeketend in gevangenschap hielden, eisten zeventien miljoen dollar losgeld. Getty piekerde er niet over. "Ik heb veertien kleinkinderen, straks worden ze allemaal ontvoerd." Hij dacht aan zijn fortuin.

Het is een absurd verhaal dat Scott energiek, degelijk en uiteindelijk vrij nuchter in beeld brengt

Disfunctionele familie De film werd gebaseerd op het boek 'Painfully Rich' (1995) waarin John Pearson de Getty's neerzet als een pijnlijk disfunctionele familie, iets wat de filmmaker duidelijk naar voren brengt. De geruchtmakende zaak trof een familie die het financieel voor elkaar had, maar bestond uit ernstige sociaal-emotionele brekebeentjes. Tekst gaat verder onder de trailer. Het is leuk te fantaseren wat de 58-jarige Spacey, met veel make-up om van hem een tachtiger te maken, van de rol had gemaakt: je stelt je er een kil 'House of Cards'-personage bij voor. Plummer daarentegen, met zijn diep raspende grootvader-stem, geeft de miljardair ook iets tragisch. Zijn bewering dat hij de reïncarnatie is van de Romeinse keizer Hadrianus, maakt hem eerder sneu dan kwaadaardig.