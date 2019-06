Ali B gaat vooroordelen te lijf in zijn nieuwe programma. Of toch niet?

Hij gaat op zoek naar wat ons bindt, niet naar wat ons van elkaar onderscheidt. Maandag verschijnt ‘Ali’s mensentuin’ voor het eerst op tv, maar nu al is er een rel geboren.

Ik was er vooraf al bang voor. Veganisten worden als een lachertje weggezet.’ Rick de Jong, deelnemer tv-programma Ali’s mensentuin

Veganist Rick de Jong (29), een deelnemer uit de tweede aflevering, voelt zich voor schut gezet. Hem was beloofd dat hij uitgebreid op de langskomende vooroordelen zou mogen reageren, maar tijdens de opnames kreeg hij daar vrijwel geen gelegenheid voor. De andere groepen uit zijn aflevering – celebrity’s, Marokkaanse Nederlanders, vrouwelijke bodybuilders en bikers – konden zich wel volop verdedigen.

“Ik was er vooraf al bang voor”, verklaart De Jong. “De veganisten worden als lachertje weggezet. Alle zeven hadden we het gevoel dat we niet serieus werden genomen. Ali B maakte woordgrappen over ons, maar wij kwamen er zelf niet tussen. Heel jammer.”

Ophef Een woordvoerster van SBS6 betreurt de ophef, maar zegt dat spreektijd niet is gegarandeerd. “Ali B gaat in principe alle groepen langs, maar hij kan blijven hangen bij onderwerpen die hij het boeiendst vindt. Hij improviseert, dat is zijn stijl.” En dan wreekt zich de formule van het programma. De eerste minuten zijn bedoeld om de vooroordelen stevig neer te zetten. De deelnemers zitten dan per groep in een glazen kooi, een symbool voor hokjesdenken. Daarna volgt de bevrijdende discussie, maar dan moet je er natuurlijk wel tussen kunnen komen. En er is nóg een risico, aldus de woordvoerster: “In de discussie kan het best gebeuren dat een vooroordeel wordt bevestigd.” De Jong had graag willen uitleggen dat veganisten geen drammers zijn, die iedereen tot hun leefstijl willen bekeren. En dat ze geen voedingsstoffen tekort komen. Maar helaas. “Het concept was fantastisch”, concludeert hij. “De uitvoering niet.”

