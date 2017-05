Alfred Birney: ‘Martial arts is dé omslag in mijn leven geweest’

“Als krankzinnig. Zo’n drukte heb ik nog nooit meegemaakt. Interviews geven, signeren. Ik heb nauwelijks geslapen. Normaal gesproken ben ik iemand die om 12 uur pas opstaat, maar nu moest ik er elke dag om 7 uur al uit. Morgen heb ik een photoshoot voor het blad Esquire. Ze belden net omdat ze al mijn maten wilden weten. Dus die gaan me waarschijnlijk in een pak hijsen. En zo gaat het maar door.”

"Maar die las ik toch meer om een soort algemene kennis op te doen. Later las ik de boeken die me zouden helpen om beter te kunnen schrijven. Patrick Modiano bijvoorbeeld, voor het suggestieve. Of de Japanse Nobelprijswinnaar Yasunari Kawabata, die onder zijn zinnen een bijna verborgen gevoel liet lopen. Samuel Beckett heeft ongetwijfeld ook invloed gehad op mijn schrijfproces. Maar ik ben ze niet na gaan doen, ik heb hooguit onbewust dingen van ze overgenomen.”

“Ja, en toen dacht ik: een kunstwerk, bepaalde muziek of een boek beïnvloedt soms wel een bepaalde richting die je opgaat, bijvoorbeeld met schrijven, maar ik kan me niet voorstellen dat een kunstwerk een omslag in je hele leven veroorzaakt. Toen ik hoorde dat ik ook een boek mocht kiezen, kwam er wel van alles naar boven. Ik begon ooit met het lezen van donkere werken van Gustav Meyrink en Franz Kafka, en toen de grote Russische en Franse klassiekers, en natuurlijk ook Shakespeare.

Dus een boek wordt het niet.

“Nee. Wat écht een omslag, of eigenlijk dé omslag in mijn leven is geweest, dat heeft te maken met een heel andere vorm van kunst: de vechtkunst. Martial arts. En dat is echte kunst, hoor, vergis je niet. Ik heb het jaren gedaan. Tot ik in 1981, ik was 30, een zogenaamde ‘open wering’ maakte. In de martial arts betekent dat, dat als iemand bijvoorbeeld naar je schopt, dat je die dan met open hand pareert om de enkel van je tegenstander te pakken.

"Daarbij raakte ik aan mijn ringvinger geblesseerd. Zo erg dat ik geen gitaarles meer kon geven, en dat deed ik voor de kost. Ik ben er twee jaar van in de war geweest. Gelukkig had mijn vriendin destijds een Olivetti schrijfmachine meegebracht, waar ik al snel met één vinger op begon te schrijven. Ik wilde weliswaar al vanaf mijn twintigste schrijven, maar toen moest ik wel. Een aantal jaar later had ik mijn eerste roman af: ‘Tamara’s lunapark’.

Alfred Birney (1951) is schrijver. Hij publiceerde tal van romans en korte verhalen. Onlangs won hij met zijn roman ‘De Tolk van Java’ de Libris Literatuurprijs 2017.