Alexander Pechtold doet onderzoek naar betere bescherming van Nederlandse kunstschatten

Deze vraag kwam vorige maand op toen prinses Christina een belangrijke tekening van Peter Paul Rubens op een veiling verkocht voor 7,2 miljoen euro. De tekening stond niet op de lijst met beschermde cultuurgoederen. Nederlandse musea hadden grote belangstelling voor de tekening, maar konden op de veiling niet tegen de buitenlandse partij op.

In antwoord op Kamervragen laat minister Van Engelshoven (D66, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) weten dat deze commissie-Pechtold moet uitzoeken of de criteria om op de lijst van beschermde goederen te komen nog voldoen. Nu is het zo dat de minister van OCW kan voorkomen dat een werk Nederland zomaar verlaat. Ze kan een werk ‘onvervangbaar’ en ‘onmisbaar’ verklaren als het van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid is.

De eigenaar moet het werk dan eerst aan Nederlandse musea te koop aanbieden. Desnoods koopt de staat het werk. Tot nu toe is Nederland terughoudend met het beschermd verklaren van particulier kunstbezit.

Van Engelshoven laat nu de Erfgoedwet waarin deze criteria staan evalueren. De commissie moet bekijken of die wet nog voldoende bescherming biedt en of de lijst van beschermde goederen nog klopt. Ze moet ook een vergelijking maken met de situatie in andere landen.

In de commissie zit behalve voormalig veilingmeester en oud-D66-partijleider Pechtold onder anderen Fusien Bijl de Vroe. Zij is directeur van de Vereniging Rembrandt, die musea ondersteunt bij het aankopen van kunst. Bijl de Vroe wilde graag dat de Rubens-tekening van prinses Christina in Nederland bleef. TROUW