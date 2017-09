Alain de Botton, de perfecte combinatie van een cabaretier en een therapeut

"Verwelkom hem alsof hij de grootste rockster van de wereld is!", roept Lammert Kamphuis, die namens The School of Life Nederland de grote zaal van Tivoli-Vredenburg opwarmt voor de Britse bestsellerschrijver en filosoof Alain de Botton. Luid applaus. De zaal is stijf uitverkocht, ruim 1700 vrouwen maar ook aardig wat mannen, over het algemeen opvallend jong publiek, kochten een kaartje voor een prijs waarvoor je ook naar een concert van Ed Sheeran zou kunnen gaan.

Het succes van De Botton en zijn praktische filosofie is niet van vandaag of gisteren. Hij schreef meerdere bestsellers, tilde het in intellectuele kring verguisde zelfhulpboek naar een hoger plan, exporteerde zijn concept van The School of Life, die cursussen voor een beter leven aanbiedt, naar onder meer Australië, Brazilië, Frankrijk en Nederland. Deze krant noemde dat 'McFilosofie'. Wie succes heeft krijgt al snel het verwijt van oppervlakkigheid. Maar zijn steeds terugkerend pleidooi dat iedereen hulp kan gebruiken om te leren hoe te leven raakt kennelijk een snaar.

De materie is misschien serieus - De Botton spreekt over zijn bekende thema’s als werk en status, de illusies van de romantische liefde en seks - hij is vooral uitermate geestig, slim en onderhoudend, niet voor niets krijgt hij vaak de kwalificatie een van 's werelds beste sprekers te zijn. Zo vraagt hij ons medelijden te hebben met Ferrari-bezitters, "heel treurige, arme mensen die snakken naar ons respect", hoe ruzie tussen geliefden kan ontstaan als de een tijdens een etentje met de ober flirt en de ander op de terugweg in de auto hardnekkig zwijgt, zich bij thuiskomst in de badkamer opsluit en serieus verwacht dat de ander door de badkamerdeur héén kan voelen waar die boosheid over gaat.

En alleen daarom al is het bijzonder om mee te maken hoe De Botton dat doet, hoe op een gewone, druilerige zaterdagochtend een bleke man in een grijze trui en dito broek op een podium met weinig meer attributen dan een statafel, een fles water en een stapeltje boeken zijn publiek twee uur lang zonder pauze geboeid houdt. En voortdurend aan het lachen krijgt. "We zijn niet normaal, we zijn allemaal vreemd en gestoord, denk maar eens aan de dingen die ’s nachts in je hoofd kunnen opkomen. Maar niemand heeft dat ooit tegen ons gezégd, zelfs onze exen en zeker onze ouders niet."

Liefde als een klaslokaal

Wie hem een beetje volgt weet dat volgens De Botton het heersende ideaal van de romantische liefde, van partners die elkaar woordloos begrijpen en aanvullen, niet bestaat of op zijn minst problematisch is. Liever houdt hij het bij de klassiek Griekse opvatting over "liefde als een klaslokaal, waarin twee mensen elkaar proberen te leren om de best mogelijke versie van zichzelf te worden." En dat kan alleen door liefdevol en aardig te zijn. "Schreeuwen helpt nooit", zegt De Botton. "Pessimisme wel." Het zou enorm schelen als we niet zulke torenhoge verwachtingen van de liefde zouden hebben. En dus moeten we naar school, om te leren hoe we met liefde en mededogen naar onszelf en de ander kunnen kijken. De zaal knikt bevestigend, klapt, lacht. Rustig, leergierig publiek, klaar voor troost, humor en relativering.

Het is zoals de vriendin die vandaag mee is gegaan na afloop zegt: "Voor mij is hij de perfecte combinatie van een cabaretier en een therapeut, en dan ga ik toch liever naar Alain de Botton dan naar Theo Maassen."