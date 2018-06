Al zeventig jaar schildert hij taartjes, maar eten doet hij ze niet

Al zeventig schildert hij taartjes. En toch, een zoetekauw is de Amerikaanse schilder Wayne Thiebaud (93) niet. In zijn atelier in Sacramento, Californië zul je hem nooit betrappen met een stuk taart. De talloze taarten die hij heeft geschilderd, van een enkel stukje vlaai op een schoteltje tot een verleidelijke uitstalling in een vitrine, komen allemaal uit zijn herinnering. Het gaat hem ook niet om de lekkernij op zich. Hij koos voor dit onderwerp, omdat hij nog nooit een schilderij van een taart had gezien. En vanwege de basisvorm. Of zoals hij het zelf formuleert: "Ik heb drie basisvormen genomen voor mijn werk: een rechthoek, een ellips of een cirkel en een driehoek. Nou, eigenlijk is dat een stuk taart. Een taartpunt is een driehoek op een schoteltje..."

Dikke lagen glazuur

In Amerika lopen ze weg met zijn schilderijen, waarop behalve taarten ook ijsjes en hotdogs zijn afgebeeld. Buiten de Verenigde Staten is Thiebaud minder bekend. In Museum Voorlinden in Wassenaar heeft hij nu zijn eerste solo-expositie in Europa met zestig werken uit de jaren 1961 tot 2018, waaronder ook zijn minder bekende portretten en landschappen. Niet alleen de museumzalen zien eruit als één grote vitrine gevuld met taarten met centimeters dikke lagen glazuur en machtige botercrème. De kok van het museumrestaurant heeft ook echte Thiebaud-taarten gebakken (naar Amerikaans recept), die in de tuin in een pop-up 'bakery' worden geserveerd.

'Bakery Case' uit 1996. De expositie waar dit werk te zien is, lijkt één grote vitrine. © ©Wayne Thiebaud, collection museum Voorlinden

Met deze luchtige tentoonstelling heeft Voorlinden de ideale zomertentoonstelling in huis, die een breed publiek zal aanspreken. Maar ook voor de echte kunstliefhebbers zijn de schilderijen van Thiebaud om van te watertanden. Want wat kan die man lekker kwasten en penselen. Met vette klodders glanzende verf verbeeldt hij overtuigend de smeuïge structuur van een chocoladetaart. Net zoals je zou zweren dat er echt een lik mosterd ligt op een hotdog. En heel subtiel heeft hij een raster gekrast in de verf om zo de knapperigheid te benadrukken van een hoorntje met daarop een bol ijs, waar je zo je vinger of je tong in zou willen steken. En dan de kleuren die hij gebruikt: felle kleuren wisselt hij af met zoete pasteltinten, met altijd een opvallende rol voor de schaduwpartijen.