Al meer dan vijftig jaar zwerven er Carmiggeltmannetjes door ons taalgebied

Mensen die met diens ‘Kronkels’ groot zijn geworden, zullen er meteen wel een beeld bij hebben: een eenvoudige burgerman op leeftijd met een nogal mistroostig wereldbeeld die de aansluiting bij de moderne maatschappij heeft verloren.

Dat beeld is bezonken literair erfgoed, maar hoe zit het met het woord ervoor? Ook al ben ik als woordenboekmaker enthousiast over een woord, pas als dat min of meer gemeengoed is, kan ik het als lemma in Van Dale beschrijven.

Jaren zestig

Uit gegevens in de krantendatabanken blijkt dat carmiggeltmannetje (net als rubensvrouw, heintjedavidseffect en antonpieckarchitectuur moet het met kleine letters worden gespeld) al in de jaren zestig is ontstaan. Het is nooit heel courant geworden, maar het duikt wel telkens weer op. Zo heeft Kees van Kooten het in een van zijn ‘Treitertrends’ over een ‘authentiek Carmiggelt-mannetje’. Sylvia Witteman noemt de carmiggeltmannetjes ergens ‘spreekwoordelijk’ en in De Telegraaf houdt columnist Rob Hoogland het woord in leven door het om de paar jaar te gebruiken.

Carmiggeltmannetje hoort niet tot de Nederlandse kernwoordenschat, maar het is ook duidelijk dat er schrijvers en columnisten zijn die het woord koesteren en daarom blijven gebruiken. Dat literair-historische belang geeft de doorslag: carmiggeltmannetje zal in elk geval niet misstaan tussen andere ‘literaire eponiemen’ in Van Dale, zoals kafkaiaans, oblomovisme en stendhalsyndroom.

