Al is zijn stem op, Art Garfunkel zingt met liefde

In de hoogtijdagen van het duo Simon & Garfunkel was de rolverdeling duidelijk. Paul Simon was de briljante songschrijver, terwijl Art Garfunkel een gouden stemgeluid inbracht.

Beide heren treden al decennia solo op. Simon doet in juli Amsterdam aan voor zijn afscheidstournee, Garfunkel stond dinsdag in Carré, na een lange afwezigheid van de podia. De reden was dat hij een aantal jaar geleden zijn stem kwijtraakte. En het was, zo liet hij zijn fans weten, een zwaar gevecht geweest om die terug te krijgen.

Bij zijn enige Nederlandse optreden bleek dat van het gouden keeltje van weleer niet veel over is. Vanaf het openingsnummer klonken Garfunkels vocalen fragiel. Gedurende het concert bleek hij niet alle noten meer te halen en zong de 76-jarige Amerikaan meer dan eens niet geheel zuiver.

Hij had ervoor kunnen kiezen om zijn vocale zwaktes te laten verdoezelen door een volledige band; het getuigt van lef dat hij dat niet deed