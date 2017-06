Al die filmcitaten geven het drama nog geen vleugels

Lees verder na de advertentie

Om met het goede nieuws te beginnen: Mathieu Amalric is en blijft een genot om naar te kijken. De Franse acteur speelde met allure een Bond-boef in 'Quantum of Solace' en een zestiende-eeuwse ambassadeur aan het hof van Henry VIII in 'Wolf Hall'. Ook in de Franse filmwereld zijn ze dol op de tengere karakteracteur met de grote, melancholieke ogen. Het Franse drama 'Les Fantômes d'Ismaël' van Arnaud Desplechin, waarmee het filmfestival van Cannes vorige maand opende, markeert zelfs de zevende samenwerking tussen acteur en regisseur.

Een filmregisseur raakt verstrikt tussen fictie en werkelijkheid. Klinkt bekend

Toch zijn de kwaliteiten van Amalric nog geen garantie voor succes. Les Fantômes d'Ismaël is een drama dat uit zijn voegen barst van ambitie. Het is een film over een filmregisseur die middenin een nieuwe productie zit en verstrikt raakt tussen fictie en werkelijkheid. Klinkt bekend. De gedachten gaan meteen uit naar Fellini's 'Otto e Mezzo', een film uit de vroege jaren zestig waarin Marcello Mastroianni als filmregisseur kampte met artistieke en relationele problemen en tijdens de productie van een grote nieuwe film volledig blokkeerde. Otto e Mezzo was een droom van een film waarmee het verhaal van de dwalende filmmaker op de kaart werd gezet en eigenlijk niet meer werd geëvenaard.

Zo zijn we met Les Fantômes d'Ismaël ruim vijftig jaar verder, maar de manier waarop Desplechin de hersenspinsels van zijn regisseur verbeeldt, doen eigenlijk veel ouderwetser aan. Sterker: de filmregisseur die met verwarde haardos over zijn schrijftafel gebogen zit en steeds meer volle asbakken en lege wijnflessen om zich heen verzamelt, ontstijgt nauwelijks het cliché van het getergde genie.

Spannender 'echte'leven De film waaraan Ismaël werkt en die zich voor onze ogen ontrolt, is gebaseerd op het levensverhaal van zijn broer die een spion was. In het 'echte' leven van de regisseur speelt zich ondertussen iets veel spannenders af. Zijn echtgenote die twintig jaar geleden spoorloos verdween en inmiddels dood is verklaard (Marion Cotillard), duikt opeens weer op in het huis aan zee waar hij samen met zijn nieuwe geliefde (Charlotte Gainsbourg) vertoeft. Cotillard is een vrouw van vlees en bloed, tegelijkertijd heeft ze het ijle van een spookverschijning. Is ze misschien ontsnapt uit zijn nachtmerries, of uit zijn verbeelding? Veel tijd om over het raadsel na te denken is er niet want we moeten weer terug naar het spionnenverhaal dat maar niet wil boeien en steeds meer een last wordt. De film blijft daarbij herinneringen oproepen aan klassiekers, zoals aan Hitchcocks 'Vertigo' waarin een man eerder geobsedeerd raakte door een dode geliefde. Natuurlijk vond het filmfestival van Cannes het leuk om met zo'n cinefiele film te openen, maar al die filmcitaten geven het drama nog geen vleugels.

