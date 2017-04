Ajam pangang uit de oven

Recept:

Pel de knoflookteentjes en snijd ze doormidden. Pel de sjalotjes en hak ze in tweeën. Snijd de citroen doormidden. Doe knoflook, sjalotjes en de citroenhelften in de buikholte van de kip. De citroen zorgt ervoor dat het vlees mals blijft. Leg de kip in een braadslede. Meng de ketjap manis, sojasaus, rijstwijn, vijfkruidenpoeder en een eetlepel olie in een kommetje en smeer de kip rondom in met dit mengsel. Laat de kip tenminste een uur marineren.

Verhit de oven voor op 220 graden. Zet de braadslee in het midden van de oven. Verlaag de oventemperatuur vervolgens naar 180 graden. Keer de kip na een halfuur en schep wat van het vocht uit de braadslee over de kip. Draai de kip een halfuur later nog een keer om en schep er weer wat braadvocht overheen.

Laat de kip nog een minuut of tien in de oven door en door gaar worden. Controleer zo nu en dan de vordering van de kleur van de kip, want door de suiker in de ketjap manis kan het vel van de kip te donker worden. Om dat te voorkomen, kunt u op elk gewenst moment een stuk aluminiumfolie over de kip leggen.

Prik met een vork of een scherpe naald in het dikste deel van de dij. Als er helder vocht uit komt, is de kip gaar. Haal de braadslee uit de oven en laat de kip nog ongeveer vijf minuten rusten.

Maak ondertussen het sausje. Schil en rasp het stukje gemberwortel.Snijd de rode pepers in kleine ringetjes. Breng 2 deciliter water in een pannetje aan de kook en roer er de tomatenpuree doorheen. Voeg gember, rode pepers, azijn, gembersiroop, suiker en zout toe. Roer goed. Meng de maïzena met een eetlepel koud water en roer het papje door de saus. Roer tot de saus gebonden is. Snijd de kip in stukken en verwijder de citroenhelften. Serveer met de saus, een schaal witte rijst en roergebakken groenten.