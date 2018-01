Aharon Appelfeld (1932-2018) schreef 'om de Holocaust heen'

Appelfeld was een van productiefste en bekendste auteurs van Israël. Hij heeft 47 boeken op zijn naam staan. Zijn werk werd in 35 talen uitgegeven, waaronder ook het Nederlands. Hij werd wereldberoemd met zijn romans 'Badenheim 1939', 'Bloemen der duisternis' en 'Het tijdperk der wonde'.

Appelfeld werd in 1932 geboren en groeide op in Tsjernovitsj, dat tegenwoordig in Oekraïne ligt, maar destijds deel uitmaakte van Roemenië. Toen hij vijf was beroofde een antisemitisch regime een groot aantal joodse inwoners van hun staatsburgerschap.

In 1940 werd zijn moeder in Tsjernovitsj vermoord. Aharon en zijn vader werden gedeporteerd naar een vernietigingskamp. Hier ontsnapte hij als achtjarige jongen. Hij leefde jaren in de bossen en hield zich schuil in dorpjes. "Dat ik het bos inging, herinner ik me niet", schreef hij in zijn autobiografie, "maar ik herinner me wel het moment dat ik voor een boom vol rode appels stond. Ik was zo verbijsterd dat ik naar achteren stapte. De stappen naar achteren herinnert mijn lichaam zich beter dan ik.''

Appelfeld zocht zijn onderwerpen in het verleden, in de tijd voor de Shoah