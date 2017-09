Afwisseling van koren geeft psalmenfeest dimensie

Nederlands Kamerkoor e.a.

Lees verder na de advertentie

150 Psalms

★★★★☆

Als een aureool hingen de speciaal voor de gelegenheid ontworpen verlichtingsstralen hoog boven het podium van de Grote Zaal in TivoliVredenburg. Daaronder klonk het balsemende, stoere of juist brandschone geluid van verscheidene koren. Eén ding hadden de ensembles gemeen: op alle lessenaars stonden psalmen, 150 stuks in totaal, getoonzet door de eeuwen heen.

Met '150 Psalms' onderstreept het Nederlands Kamerkoor, de bedenker van het project, haar tachtigjarig jubileum. In twee dagen voerden de zangers samen met drie koren uit het buitenland 150 psalmzettingen uit tijdens het Festival Oude Muziek, een mammoetoperatie waarmee ze ook naar New York en Brussel reizen.

Chef-dirigent Peter Dijkstra wist een gevoel van bezinning op te wekken met 'Shelter'

Het boek der psalmen: voor de een de weg tot inzicht, voor de ander onontgonnen terrein. Het materiaal is deels drieduizend jaar oud en stamt uit een tijd dat niet geloven, leven zonder godsbesef, net zo onvoorstelbaar was als niet eten of niet ademen. Kunnen de psalmen ook in onze tijd voor mensen zonder religieuze betrokkenheid van waarde zijn, en zo ja, wat is die waarde dan? Een oor te luisteren leggen in de pauze gaf opheldering: de ene bezoeker repte van een tranceachtige ervaring, en daar hoef je niet voor te geloven, de andere maakte voor het eerst kennis met de teksten, las ze onder de koffie in het lijvige programmaboek na en had het over de mooie taal.

Neusje van de zalm Dat in TivoliVredenburg het neusje van de zalm stond te zingen vormde het belangrijkste uitgangspunt. Collega's van het Nederlands Kamerkoor waren het Trinity Choir of Wall Street, Det Norske Solistkor en de Tallis Scholars. In blokken van telkens een uur rolde de luisteraar van de ene compositie in de andere, opdrachtwerken inbegrepen. Tijdens het openingsuur hield het Nederlandse gezelschap een nieuwe Michel van der Aa ten doop. De glasheldere toontaal in 'Shelter', een zetting van Psalm 5, was voor chef-dirigent Peter Dijkstra aanleiding om de milde klank van zijn koor verder uit te diepen en daarmee een gevoel van bezinning op te wekken. Gombert, Bruckner en David Lang klonken robuust uit de kelen van de Amerikanen - om het even of er in het Engels, Latijn of Frans werd gezongen. Hun dirigent, Julian Wachner, balde de vuisten en spoorde zijn musici vurig aan. Tegenwicht boden de Tallis Scholars, die als altijd onberispelijk voor de dag kwamen en divers zestiende-eeuws materiaal extra polijstten. De afwisseling van de koren gaf het psalmenfeest dimensie, en zorgde voor ieder wat wils. En een dergelijke shuffle-actie, die de oren kriskras door honderden jaren muziek leidt, biedt zicht op een gevarieerd muzikaal landschap - heterogeen, maar met steeds dezelfde inspiratiebron: de psalmwoorden. De waarde daarvan heeft het Nederlands Kamerkoor perfect aangevoeld.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.