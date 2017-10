Afvallen door meer vet te eten? In Leende lijkt het te kunnen.

Neem de enthousiaste Madonna (ik verzin het niet): sinds deze B&B-eigenares een regime volgt vol groente met crème fraîche, vlees met vetrand en mascarpone met slagroom zijn de kilo’s eraf gevlogen. Wel 26 stuks om precies te zijn. Ook de lokale snackbarhouders Peter en Goshia zijn samen dertig kilo kwijt. En plaatsgenote Maria hoeft geen insuline meer te spuiten dankzij de volle kwark en het speklapje. “Het is een feestje om te mogen afvallen”, vatte Madonna de wonderbaarlijke ontwikkelingen in Leende samen.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Ze waren dinsdag allemaal te zien in ‘Dokters van Morgen’, een AvroTros-serie waarin Antoinette Hertsenberg op zoek gaat naar ‘spraakmakende zorginnovaties en baanbrekende nieuwe inzichten’. De eerste aflevering beloofde ons duidelijkheid over wat er wel en wat er niet werkt qua afvallen. Niet bepaald een voorzichtige claim en ik verwachtte dan ook gedegen advies. Maar na vijftig minuten was de conclusie broodmager: ‘Waar je ook in gelooft qua diëten, doe het samen’. Zo lust ik er nog wel een paar.

Amerika

Het probleem was dat Hertsenberg en haar redactie te veel invalshoeken op ons bordje legden. Terwijl ‘Leende’ op zich al razend interessant is én lekker dicht bij huis zodat je je als Nederlander er van alles bij kan voorstellen, moest Antoinette ook helemaal naar Oklahoma City om daar het gemeentelijke afvalplan te bekijken. Boeiend, maar dat Amerika zonder fiets- en wandelpaden en vol megaporties junkfood is toch een soort ver-van-mijn-bedshow.

Ik snakte naar een degelijke onderbouwing van de kritiek van de artsen in Leende op ons nationale Voedingscentrum, dat de voorkeur blijft geven aan koolhydraten boven vetten. Maar ‘Dokters van Morgen’ deed liever wat onduidelijke testjes met een paar vrijwilligers. Er werden stickers op neuzen en kinnen geplakt, maar geen idee waarom. Ook een experiment met borden van verschillend gewicht bleef uiterst vaag.

De vraag bleef dus: moet iedereen nu maar ongebreideld de frituur aanzetten? Want over welke vetten hebben we het? En zijn onze ouderwetse huisartsen echt zulke sukkels, dat ze ons met pillen en insulinespuiten naar huis sturen terwijl ze ons ook roomboter en braadworst voor kunnen schrijven?

Hoe baanbrekend was internist professor Liesbeth van Rossum met haar advies: “Je moet een balans vinden tussen lekker en gezond”?

In Leende klaagde Maria Kuipers dat haar cholesterol flink was gestegen sinds het vet-dieet. Was dat niet gevaarlijk? Huisarts Norbert van den Hurk reageerde laconiek: “Misschien maar eens een scan maken”. Hij kwam sowieso nogal chill over: “Ik kan er bij hoge bloeddruk gewoon een pilletje induwen, maar het is veel leuker om op een andere manier aan de slag te gaan.”

Oké, dat had wel iets spraakmakends. Maar hoe baanbrekend was internist professor Liesbeth van Rossum met haar advies: “Je moet een balans vinden tussen lekker en gezond”?

En toen hoorden we op het eind een chef-kok van een ‘gezond restaurant’ juist weer pleiten voor weinig vet en voor botervervangers. Gooi het maar in mijn pet met dat vet en al die verhitte discussies. ‘Dokters van Morgen’ gooide hoogstens wat olie op het vuur.