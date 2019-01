Afscheidnemen is momenteel hét trefwoord op televisie

Dag Europa, dag RTL: de brexit-discussies en John de Mols sterrenslag bepalen het nieuws. En sneeuwen de berichten over onze arme Groningers onder, die krampachtig proberen hun vertrouwen in de politiek juist vast te houden.

Lees verder na de advertentie

Kijkend naar de beraadslagingen in het House of Commons raakte ik deze week wel verzoend met het idee dat scheiden beter is. De Britse politiek moet eerst maar eens apart in therapie, voordat relatietherapie zin heeft. Het is alsof een ouderwetse dikke smog de Britten omhult, waardoor ze geen heldere kijk hebben. Of is óns inlevingsvermogen gemankeerd? Zoals wij ons in 2016 niet konden voorstellen dat je als Amerikaan op Trump zou stemmen, vinden we nu de fatalistische houding van de Britten onbegrijpelijk, zoals ook Ephimenco deze week schreef. Waar blijven de Britse gele hesjes?

De mevrouw: “Je kan zelf wel wat bedenken, maar de enige oplossing staat daar.” En ze wees naar minister Wiebes.

Wel was er een opvallende mevrouw in een geel jasje, vorige week in BBC’s ‘Question Time’. Ze legde in anderhalve minuut rustig uit dat we in het geheel geen medelijden hoeven te hebben met Theresa May, omdat de premier het anti-buitenlandklimaat zelf heeft aangewakkerd. De mevrouw wees haar mede-Britten erop dat het 27 Europese landen wel lukt om overeenstemming te bereiken. “Het is de Britse overheid who cannot get it together en dan de EU maar overal de schuld van geeft.”