Afscheid van een stukje cultureel erfgoed

“Waar we met zijn allen naar hebben staan kijken? Naar het afscheid van cultureel erfgoed”, vindt Lloyd van der Swaan uit Almere. Voor Thomas van Loon uit Roosendaal liggen de zaken wat simpeler: “Ik heb het vliegtuig van de regering vaak op tv gezien en wilde het nu ook eens in het echt zien. Het is de laatste kans.”

Stukje geschiedenis

Wie had gehoopt door het vliegtuig te mogen lopen, kwam bedrogen uit. Het toestel is voor 3,7 miljoen euro verkocht aan de Australische luchtvaartmaatschappij Alliance voor binnenlandse vluchten en het is tegenover de nieuwe eigenaar niet netjes dan nog even duizenden nieuwsgierigen over het smalle gangpad te laten banjeren. Nee, de bezoekers moesten allemaal op een eerbiedige afstand van 30 meter afscheid nemen.

De uitzondering was Lloyd van der Swaan. De student cultureel erfgoed mocht het toestel in. “Prachtig, heel bijzonder. Het is de geschiedenis die je voelt, de staatsbezoeken en de handelsmissies. Ik loop stage bij het Nationaal Militair Museum en loop dagelijks tussen de vliegtuigen en ik heb wel vaker Fokkers gezien, maar dit is wel heel speciaal. En ik zat op de stoel in de cockpit waar koning Willem Alexander ook heeft gezeten. Links voorin, zo staat hij ook vaak op de foto’s.”

Het interieur van de PH-KBX. © ANP

De verkoop van de Fokker 70 met het registratienummer PH-KBX, de laatste drie letters verwijzen naar Koningin Beatrix, markeert de breuk tussen industrie en koningshuis. Het eerste regeringsvliegtuig was een Douglas DC-3 Dakota die door prins Bernhard voor een zacht prijsje in 1946 werd gekocht uit een dump van het Amerikaanse leger. In 1961 kreeg het Nederlandse Fokker echter de kans een toestel te leveren. Het werd een Fokker F-27 Friendship, het kreeg de letters PBF mee. En dat staat voor Prins Bernhard Friendship. De kleuren waren rood wit blauw en kreeg daarbij het wapen van prins Bernhard en vier generaalsterren.

De stewardessen die de champagne serveerden aan het einde van de trap hebben altijd goed hun mond weten te houden.

In 1972 werd het twee miljoen euro kostende toestel vervangen door de Fokker F-28, het eerste straalvliegtuig van Nederlandse makelij. Het toestel diende het koningshuis, maar was tegelijkertijd een mooi uithangbord voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. Het koningshuis kocht niet de standaard versie voor 9 miljoen gulden, maar ging de lucht in met de duurste versie van 16,5 miljoen euro. Het vliegtuig werd in 1996, nota bene het jaar dat Fokker op 15 maart failliet ging, vervangen door de nu verkochte F-70.