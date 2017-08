Afgestudeerd en zoekende, net als in 'The Graduate'

Hij is net afgestudeerd en weet niet goed wat hij aanmoet met het leven: het hoofdpersonage in 'The Only Living Boy' in New York doet denken aan 'The Graduate' in de gelijknamige klassieker uit 1967. Thomas hangt nog een beetje onder de vleugels van zijn welgestelde ouders, wier etentjes hij graag opschudt met provocerende opmerkingen. Pas wanneer hij ontdekt dat zijn vader (Pierce Brosnan) een romance heeft, maakt Thomas een sprong voorwaarts.

Burberry-model Callum Turner is prima als de jongeman die, naïef en slim tegelijk, zijn nieuwe buurman in vertrouwen neemt

Dit luchtige, plezierig voortkabbelende grootstedelijke drama speelt zich af in de betere kringen van New York, waar hoogopgeleide cultuurliefhebbers zich lijken vast te bijten in luxeproblemen. Maar regisseur Webb ('The Amazing Spider-Man') benadert ze in rustig opgebouwde scènes met compassie en openbaart geduldig hun diepergelegen zwakke plekken.

Burberry-model Callum Turner is prima als de jongeman die, naïef en slim tegelijk, zijn nieuwe buurman in vertrouwen neemt: Jeff Bridges als huis, tuin & keuken-filosoof in een sober appartementje. Thomas ontketent een familiedrama door ook zelf een affaire te beginnen met zijn vaders minnares (Kate Beckinsale als diva die in bed opmerkelijk preuts onder de lakens blijft), met een verrassend louterend effect op alle betrokkenen.

De lange titel, naar een liedje van Simon & Garfunkel, pretendeert meer dan de film waarmaakt, maar dat is precies de charme: 'The Only Living Boy in New York' is een bescheiden, warm verhaal.

