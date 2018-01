Advies voor een gezond digitaal leven: 'Speel met de macht die je hebt'

Paniek. Die proeft Mark Deuze wanneer er gerept wordt over smartphones, games en andere technologische snufjes. De hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam hoort en leest over schermpjesverslavingen, infobesitas en de gevaren van sociale media voor kinderen.

"Het discours is ontspoord en daar ben ik op mijn beurt bezorgd over", zegt hij boven een bord eieren in een Amsterdams café. Om die reden besloot Deuze 'Leven in Media' te schrijven, een boek over de wortels, juiste omgangsvormen en daadwerkelijke gevolgen van media.

"Een tegengeluid is het niet", legt hij de inhoud uit. "Ik ben geen relativist, ik ben pragmatist. We kunnen niet meer zonder media leven, ze zijn allesomvattend, doorgedrongen tot ieder aspect van het leven. Of dat goed of slecht is? Dat punt zijn we voorbij. De kunst is om te onderzoeken hoe we goed en gelukkig kunnen leven in die digitale wereld."

Als voorzet formuleerde hij voor Trouw alvast vijf tips.

1. Wees niet zo streng voor jezelf en ook niet voor anderen

"We stellen hoge eisen aan onszelf wanneer het gaat over wat wel allemaal wel en niet met de media zouden moeten kunnen en doen. Zo vinden we dat we nepnieuws van echt nieuws moeten kunnen onderscheiden, willen we begrijpen hoe onze data worden verzameld en moeten we weten welke instellingen onze privacy beschermen.

Het is helemaal niet erg dat je jezelf soms verliest in media en die spannende serie in een klap afkijkt

Accepteer dat jij, en met jou ook anderen, fouten maken. Media zijn hartstikke moeilijk en worden ook almaar ingewikkelder. Heb je net de handleiding en spelregels van de iPhone of Snapchat in de vingers, komt er een update of alternatief waarmee alles weer opnieuw begint. Je hoeft niet alles meteen te snappen of te kunnen.

Ook is het helemaal niet erg dat je jezelf soms verliest in media en de hele nacht een game speelt of die spannende serie in een klap afkijkt. Dat is niet gevaarlijk, dat is menselijk. Dus vergeef jezelf als je eens een keer met kleine oogjes op je werk zit. Probeer dat soort mediamarathons de volgende keer gewoon in te plannen."