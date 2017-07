Ademen die strofen van Toon Tellegen niet de sfeer van de Summer of Love?

De cassettebandjes raakten na verloop van jaren zoek. Maar nog niet zo heel lang geleden schalde ineens ‘If you’re going to San Francisco’ weer door de woonkamer. Dit keer uit de mond van mijn dochter. Met bloemenband en roze zonnebril liep ze door huis, te oefenen voor een schoolvoorstelling. Een paar dagen later stond de klas op het podium ‘California dreamin’ te zingen. Zo vrolijk en vreedzaam dat ik even dacht alsnog een glimp op te vangen van de Summer of Love.

Lees verder na de advertentie

Iets soortgelijks gebeurde bij dit gedicht van Toon Tellegen. Ademen die eerste strofen niet iets van de sfeer die er die zomer van ’67 zal hebben gehangen? Overal mensen die van iemand houden, overal liefde (wellicht aangewakkerd door geestverruimende middelen). ‘Don’t you want somebody to love?’

Nu is het nooit ver zoeken naar liefde in de poëzie. Behalve de dood is waarschijnlijk geen onderwerp zo veel bezongen. Hoe mooi blijven niet die al meer dan honderd jaar oude regels van Herman Gorter: ‘Zie je ik hou van je, / ik vin je zoo lief en zoo licht - / je oogen zijn zoo vol licht, / ik hou van je, ik hou van je.’

Liefde geeft vleugels, maar kan ook zorgen voor ‘onverhoeds terugkerende, vlijmscherpe onzekerheid’ die je twijfelend voor de spiegel doet staan. Liefde kan schuren.

Licht en pijn, in de poëzie is het er deze zomer allebei.

Uit: De werkelijkheid. Querido, 2014 © Toon Tellegen

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.