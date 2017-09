Adembenemend theatrale kijk op het lijden van de jonge Werther door Toneelschuur Productie

"Schön ist die Jugendzeit." Zo uitbundig klinkt het driestemmig, dat je spontaan zou willen meezingen. En dat zinnetje "Sie kommt nicht mehr", dat voor een minder onbezorgd vervolg waarschuwt? Ach, even niet bij nadenken. Je moet het 'nu' pakken.

Zelden heeft deze schlager zo treffend zijn betekenis laten voelen als in de Toneelschuur Productie van 'Het lijden van de jonge Werther'. In de op Goethe's klassieker (1774) gebaseerde voorstelling staan Werther, Lotte en Albert immers op de drempel van volwassenheid. In een eerst blakend blije driehoeksrelatie. Die niet kan duren.

Op slag straalverliefd wordt Werther op Lotte. Helaas is Lotte al verloofd met Albert. Wel kiemt twijfel in haar hart, dat wordt aangetrokken door het gepassioneerde van Werther, terwijl zij in haar hang naar geborgenheid weer naar Albert neigt. Als Lotte daarvoor kiest, is voor Werther de dood de enige uitweg.

'De jonge Werther' is het toppunt van de Romantische Liefde. En de voorstelling swingt in het ritme van Werthers rusteloze harteklop. Regisseuse/bewerkster Eline Arbo vermijdt elk sprankje melodrama, neemt de botsende hartstochten niettemin bloedserieus en pompt er tegelijk licht en lucht in.