Actuele en zinderende opera in een geweldig decor

"Ik ben een schim zonder gezicht", zegt Antigoné als zij in de zinderende locatieopera van Holland Opera arriveert bij de rivier de Styx. Ze is overleden en in de Griekse mythologie ligt het hiernamaals aan de overkant van het water. Sopraan Leonie van Veen speelt de prinses, dochter van Oidipous, als een rechtlijnige idealiste die kolkt van woede over het onrecht dat haar is aangedaan.

Haar oom, koning Kreoon, liet haar levend begraven en nog wel zonder obool, het muntje dat je voor de oversteek aan de veerman moet betalen. Veerman Charon, met de zinderende bariton van Wiebe Pier Cnossen, is een wat freakerige beambte die zich met zijn werklieden, energieke dansers van DOX, strikt aan de regels houdt. Doden dienen zich telefonisch bij hem te melden en krijgen dan eerst een irritante jingle te horen. De gedachte aan wanhopige vluchtelingen die afhankelijk zijn van bureaucratische regelgeving dringt zich direct op. Al was Antigone voor haar dood een koningsdochter met connecties tot in de Godenwereld, de formaliteiten tellen zwaarder. Zonder het juiste muntje voor de overtocht mag niemand verder.

Wat deze opera zo bijzonder maakt is het natuurlijke gebruik van de omgeving en het intense samenspel tussen de zangers

Vibrerend geheel De jaarlijkse familieopera's op locatie van Holland Opera zijn inmiddels een begrip en regisseur Joke Hoolboom integreert het verhaal weer naadloos in de omgeving. Onder de hoge bomen staat de publiekstribune opgesteld langs de zijmuren van het fort en daarachter lijkt de rivier te liggen. Wat deze opera zo bijzonder maakt is het natuurlijke gebruik van de omgeving en het intense samenspel tussen de zangers, die elkaar vanaf grote afstanden toezingen. Zelfs de donkere wolken die zich in de loop van de opera samenpakken boven het fort lijken geregisseerd. Het Jong Nederlands Blazersensemble speelt bovenop het fort en toont zich veelzijdig. Het maakt de uiteenlopende muzikale stijlen in de compositie van Chiel Meijering tot één vibrerend geheel. Gregoriaanse koorzang vloeit over in jazzy klanken en stevige rock maakt plaats voor subtiel pianospel. Zo veranderen ook de scènes pijlsnel van ritme en sfeer. Het emotionerende duet tussen Antigone en haar moeder Iokaste, die hangend aan een hijskraan en in een wapperende jurk vooral met zichzelf bezig is. De pijnlijke scène met haar broer Polynikos die op zijn motor over het fort scheurt en geen oog heeft voor zijn zus die haar leven voor hem waagde. Of de letterlijk vlammende scène met Kreoon die Antigone ter dood veroordeelde en haar omringd door vlammen toezingt. Het egoïsme van de familieleden in dit Griekse epos snijdt door de ziel. Aan het slot, als Antigone eindelijk de oversteek mag maken, trilt zelfs de tribune voelbaar mee met de intense muziek.

