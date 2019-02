Acteurs met Downsyndroom werpen pijnlijke vragen op over machtsmisbruik

Die 120 Tage von Sodom Schauspielhaus Zürich/Theater Hora

★★★★☆

Actrice Julia Häusermann wil graag Jezus spelen, vertelt ze in 'Die 120 Tage von Sodom'. Ze heeft zojuist het brood gebroken met haar mede-acteurs, die net als zij het downsyndroom hebben. De Zwitserse regisseur Milo Rau, als een van de meest toonaangevende Europese theatermakers in theaterfestival Brandhaarden uitgelicht, zet zijn acteurs à la Leonardo da Vinci's 'Het Laatste Avondmaal' aan een tafel. Een camera pendelt langs hun hoofden, live uitvergroot op een scherm. Julia is het stralende middelpunt. Maar nog voordat de haan driemaal heeft gekraaid, zal ze zijn verloochend, zegt ze.

Onbehaaglijk De analogie met het verraad van Christus is een onbehaaglijke proloog bij een voorstelling die is geplooid rond de schandaalfilm 'Salò, of de 120 dagen van Sodom' van Pier Paolo Pasolini (1975). Weinig mensen kunnen die film uitzitten vanwege de plastische seksuele folteringen en de gruwelijke onverschilligheid waarmee die in beeld zijn gebracht. Het lukte Pasolini om in de etterwonden van het corrupte Italië van na de Tweede Wereldoorlog te poeren door de sadistische vertelling van Markies de Sade uit 1785 naar het Italiaanse Salò te vertalen. In het laatste bolwerk van Mussolini's totalitaire regime leven vier mannen uit de elite op gruwelijke wijze hun lusten uit op gevangengenomen jongeren. Berucht is de scène waarin de mannen, van bisschop tot magistraat, met een verrekijker toekijken hoe de jongeren op Carl Orffs 'Carmina Burana' worden doodgemarteld. Pasolini wilde de beelden keihard laten aankomen om zijn punt te maken: macht werkt corruptie en excessen in de hand. Pasolini's helse apotheose is een van de weinige scènes die Milo Rau daadwerkelijk laat naspelen. Dit levert een nogal rauwe kijkervaring op van afgeknipte genitaliën en uitgestoken ogen. Maar verder laat Rau Pasolini's schokeffecten achterwege, op een geestig plasje in de mond van een acteur en een koddig feestmaal van menselijke uitwerpselen na. Raus schokeffect zit 'm in de vragen die hij oproept. In zijn regie spelen de niet-verstandelijk beperkte acteurs van Schauspielhaus Zürich de machthebbers, de verstandelijk beperkte acteurs van Theater Hora vertolken de gevangengenomen jongeren. Die rolverdeling an sich werpt al pijnlijke vragen op over macht en machtsmisbruik.