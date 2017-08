Achter elke succesvolle zakenvrouw staat ... toch weer een man

Je kunt als vrouw falen en toch oké zijn. Dat is de boodschap van de Netflix-serie 'Girlboss', volgens makers Kay Cannon (bekend van onder meer de 'Pitch Perfect'-films) en actrice Charlize Theron, die als uitvoerend producent betrokken is. Een serie vol girlpower dus. Tenminste, dat is de belofte.

De dertien afleveringen vertellen het verhaal van de Amerikaanse ondernemer Sophia Amoruso, zoals ze dat in het gelijknamige boek, den bestseller 'Girlboss', opschreef. Een dolende twintiger, die geen autoriteit verdraagt, liever lui dan moe is en dringend zoekt naar een passie in het leven. Een typische millennial dus.

Amerikaanse Marktplaats Sophia vindt dat uiteindelijk in de verkoop van tweedehandskleding via eBay, noem het de Amerikaanse Marktplaats. Ze blijkt een goede neus te hebben voor parels tussen de hopen kleding in tweedehandszaken, en weet de jurken en jasjes te vernaaien tot iets wat elke hippe millennial wil hebben. Haar onlinewinkel 'Nasty Gal' groeit uit tot een begrip. Wat volgt is een vrij hilarisch conflict met andere eBay-verkopers van vintage, die van het geloof zijn dat je kleding uit het verleden moet koesteren. Knippen in een jurk uit de jaren vijftig wordt er gezien als heiligschennis. Sophia en de andere verkopers vechten hun discussie uit op een onlineforum. Omdat dat zich wat moeilijk laat verbeelden op een tv-scherm, wordt het in Girlboss uitgebeeld als een grote vergadertafel. Een aardige vondst. Maar Sophia, gespeeld door de Amerikaanse actrice Britt Robertson, kan niet tegen autoriteit, zoals we inmiddels weten. Ze heeft ook nog de eigenschap er in dat geval met gestrekt been in te gaan. Uiteindelijk komt Nasty Gal daardoor in de problemen. Dat je niet van Sophia gaat houden, dàt is niet het probleem van de serie. het thema wordt gewoon niet goed uitgewerkt

Gemiste kans Dat de vrouwelijke hoofdrolspeelster een wat onaangenaam karakter heeft, waar verschillende recensenten zich blijkbaar nogal aan stoorden - je gaat niet van haar houden - is wat mij betreft niet het probleem van Girlboss. Dat de serie een gemiste kans is om nou eens het thema vrouwen aan de top goed uit te werken, dát gaat irriteren. Dat geldt vooral voor dat vriendje. Sophia is uiteindelijk helemaal niet zo bezig met haar zakelijke succes, want ze heeft haar relatie door haar werk laten versloffen en daar maakt ze zich druk om. Weg girlpower. Achter elke succesvolle zakenvrouw staat toch weer een man, die je tevreden moet zien te houden. Uiteindelijk is dat de boodschap die blijft hangen. Netflix heeft inmiddels bekend gemaakt dat er geen tweede seizoen van Girlboss komt. Alsof dat nog niet genoeg slecht nieuws is voor de echte Sophia: haar onderneming werd ook nog eens failliet verklaard. Het geloof dat je kunt falen en toch oké zijn, ze zal het nodig hebben. Lees hier alle afleveringen van 'De Serie'

