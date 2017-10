Achter de façade van Wit-Rusland schuilt een andere samenleving

Vanuit Sint-Petersburg kun je met een veel te warm gestookte nachttrein door de Russische venen en wouden sporen naar Wit-Rusland. Grenzend aan de Baltische Staten, Rusland, Oekraïne en Polen vormt het land de geografische spil van Oost-Europa. Wit-Rusland is dunbevolkt maar dat maakt het niet minder strategisch. Het is één van de zogenoemde bloedlanden: een frontlijnstaat tussen Rusland en het Westen. Maar hoe staat het met de Russische invloed hier? De president van Wit-Rusland wordt de laatste dictator van Europa genoemd. Wat is daarvan waar, en is er met de recente betogingen een nieuwe revolutie op til?

© flickr

Wit-Rusland is een vreedzaam land. In tegenstelling tot de Russische grensprovincies zijn de steden keurig en de datsja's op het platteland kleurrijk en mooi onderhouden. Het land heeft een bekoorlijk samenspel van uitgestrekte velden, wouden, meren, gemoedelijke mensen en een verbluffend veelzijdige fauna. Overal op het platteland zijn er markten waar fruit, groenten en bloemen worden verkocht. In Minsk zitten de terrassen vol. Er wordt gedanst op een stevige Westerse beat en gepicknickt aan het water. Een hipster trimt baarden, overal kun je biologisch eten en er is een campus voor IT-startups. De politie is minder zichtbaar op straat dan in eender welke West-Europese stad.

Rondom de tractorfabriek heb je het trac­tor­fa­briek-zwem­bad, en het trac­tor­fa­briek-the­a­ter

Achter de façade schuilt een andere samenleving. Als ik een winkelcentrum binnenloop, valt het meteen op: dit is een planeconomie. Langs de marmeren trappen geen schreeuwerige reclame, maar vergulde hamers, sikkels en sterren. Op de eerste verdieping vind je sokken, eindeloze rijen sokken, allemaal gefabriceerd in Wit-Rusland, alsook een dozijn verkoopsters, maar nauwelijks klanten. Iets verder op de Niezaliežnascilaan ligt een machtig classicistisch gebouw: het kantoor van de KGB-inlichtingendienst, die hier nog steeds actief is. Buiten het centrum liggen grote fabrieken, staatsfabrieken. Rondom de tractorfabriek heb je een bijbehorend tractorfabriek-zwembad, een tractorfabriek-theater en een tractorfabriek-ziekenhuis. Belangrijke exportmarkten van de fabriek zijn Rusland, Oekraïne, Kazakstan, Iran en Noord-Korea.

© RV

Stalinistische torens Voor het centraal station van Minsk kijken reizigers aan tegen twee imposante Stalinistische torens, opgetrokken nadat de Russen de hoofdstad heroverden op de Duitsers in 1944. De Russen zijn sindsdien nooit echt vertrokken. "Wit-Rusland is geen bufferstaat van Rusland, wij zijn gewoon een satelliet. Hier laat de Russische ambassadeur de president wachten." Dit is de inschatting van een belangrijke Europese ambassadeur met jaren ervaring in Oost-Europa. "Moskou is er alles aan gelegen om te vermijden dat het na Georgië en Oekraïne ook Wit-Rusland verliest. Het is bereid ervoor te vechten, maakt u zich geen illusies." De imposante Russische ambassade ligt ironisch genoeg aan de achterzijde van het Paleis van de Onafhankelijkheid. Ruim tweehonderd diplomaten zijn er aan de slag. Status, dat is wat er vooral op het spel staat. De Russen zijn als de dood voor een nieuwe volksopstand in hun invloedssfeer. Er zijn ook strategische belangen. Via Wit-Rusland wordt meer dan twintig miljard kubieke meter aardgas per jaar naar Europa gepompt. Ten noorden van Minsk staan enorme masten in het grasland waarmee Rusland onderzeeboten in de Baltische Zee aanstuurt en ten zuiden van de hoofdstad staat een radarcomplex dat vijandige raketten moet detecteren. "De militaire samenwerking met Rusland gaat erg ver," legt defensiespecialist Dzianiz Melyantsov uit. "We maken deel uit van een defensiepact en in oorlogstijd komen onze troepen onder het bevel van het Russische Westelijke Militaire District. Dit maakt ons erg afhankelijk." Naburige landen zijn nerveus, vooral omdat de hele spoorweginfrastructuur van de Wit-Rusland aansluit op de Russische. Zwaar militair materieel kan daardoor snel worden aangevoerd en gevechtstroepen zouden in een mum van tijd kunnen doorstoten tot de Russische exclave Kaliningrad. De Estse minister van defensie waarschuwde dat het Kremlin de grootschalige oefening van vorige maand in Wit-Rusland kon aangrijpen om het land te bezetten. "Fors overdreven," oordeelt Melyantsov, "onze regering heeft ervoor gezorgd dat aan de oefening dit jaar 3000 Russen deelnemen tegenover 10.000 soldaten uit ons land. We willen heus geen Russische kolonie worden."

De Russen "We zijn waakzaam," gaat hij verder. "Moskou wilde een luchtmachtbasis in ons land. Dat hebben we niet toegestaan, want we hebben zeer goed kunnen zien hoe de Russische inlijving van de Krim werd vergemakkelijkt door hun controle over een luchtmachtbasis. We hebben 60.000 soldaten, 300.000 reservemilitairen. Als dat niet genoeg zou zijn, zullen we de Russen bevechten vanuit onze wouden, zoals we dat met de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Onze president heeft Rusland gewaarschuwd dat hun oorlog tegen de Tsjetsjenen kinderspel zal zijn in vergelijking met wat ze hier te wachten staat." Sergei Martynov, de langst dienende buitenlandminister, bevestigt dat het behoud van de soevereiniteit de belangrijkste uitdaging is. "We beschouwen dit niet als een gegeven." Ambassadeur Aleksander Mikhnevich benadrukt het belang van een goede verstandhouding, maar stelt zijn land voor als een vliegtuig dat niet op één vleugel kan vliegen. "Vooral samenwerking met Europa is essentieel." Sommigen betwijfelen of President Loekasjenko daartoe in staat is. De samenwerking met Europa blijft beperkt. De economie is de voorbije jaren gekrompen De helft van de Wit-Russische uitvoer is bestemd voor Rusland, slechts een vijfde voor Europa. Wit-Rusland staat voor ongeveer tien miljard dollar in het krijt bij Rusland en is sterk afhankelijk van goedkope Russische aardolie, die het vervolgens raffineert en duurder doorverkoopt aan landen als Nederland. Sinds enkele jaren zet Minsk daarom zwaar in op China en probeert het een doorvoerhaven op de nieuwe Zijderoute te worden. Even buiten het centrum van Minsk investeerde het 200 miljoen dollar in een investeringszone: het Great Stone Park. Tekst gaat verder onder de afbeelding © Jonathan Holslag "Dit is maar het begin," zegt de directeur van het park me, "wij willen hier fabrieken, IT en onderzoek aantrekken." Ik staar naar een maquette met honderden futuristische gebouwen, loodsen, wegen en spoorwegen. Vijf jaar lang werken ze hier al om Chinese investeerders aan te trekken. Ze krijgen tien jaar vrijstelling op winstbelasting, dragen minder bij aan de sociale zekerheid en kunnen grond kopen aan lage prijzen. Ik vraag wat de Chinese vlaggetjes betekenen op zijn maquette: ZTE, Huawei, China Merchant Group. "Marketing," krijg ik te horen, "en logistiek. China ziet Wit-Rusland als een hub voor uitvoer naar de EU en Rusland." Wat later toeren we door een onmetelijk ontbost braakland. Kilometers wegen liggen er. Maar op een drietal gebouwen, een administratief hoofdkwartier en een distributiecentrum na is het leeg. Chinese bouwvakkers kuieren doelloos rond. De eerste fabriek wordt intussen gebouwd - door Oostenrijkers.

Witte Legioen "Loekasjenko zit eigenlijk muurvast." Een oudgediende van het ministerie van defensie die anoniem wil blijven, legt me uit hoe de Russen de politiek manipuleren. In april waren er betogingen in Minsk. De president beweerde daarop dat een terreurorganisatie, het Witte Legioen, het land wilde destabiliseren. Verschillende verdachten werden opgesloten op beschuldiging van verraad en dat ontlokte op zijn beurt bezorgdheid van Europa over mogelijke schijnprocessen. "Nét dat speelt Rusland in de kaart. Het wil een wig drijven tussen ons land en de EU. De Russische inlichtingendiensten hebben de onze geïnfiltreerd en zouden minstens deels de bron zijn van de geruchten over het Witte Legioen. Dit is de stilte voor de storm." "Die stoere taal van onze president aan het adres van Rusland is onzin. Loekasjenko is een typische Sovjetleider en zijn lot hangt volledig af van het Kremlin. Als de Russen de olie- of de kredietkraan dichtdraaien is het binnen drie jaar gedaan met zijn regime," hoor ik van Andrey Dynko. "Eigenlijk is de situatie erg pervers. Aan de ene kant zegt Loekasjenko tegen de Russen dat hij onmisbaar is als schild tegen het Westen en aan de andere kant zegt hij tegen zijn eigen bevolking dat hij een schild is tegen de Russen. Hij jaagt mensen angst aan door de beweren dat een sterke oppositie Moskou zou aanzetten om net zoals in Oekraïne te interveniëren: Leer leven met Loekasjenko of het wordt oorlog." Houd je je mond, dan mag je werken in een staatsbedrijf en anders vliegen jij en je familie eruit Dynko is de hoofdredacteur van de oudste Wit-Russische krant, Naša Niva. In 2006 werd hij opgesloten en zijn krant tijdelijk opgedoekt. Maar is Loekasjenko dan echt zo'n dictator? "Kijk, doorgaans is het een zachte vorm van dictatuur, maar toen in januari dit jaar enkele duizenden mensen riepen om zijn ontslag, sloeg hij de demonstraties hard neer en vlogen honderden mensen in de gevangenis met de smoes dat zij deel zouden uitmaken van een terroristisch netwerk. Meestal is zijn bewind er een van economische discriminatie. Houd je je mond, dan mag je werken in een staatsbedrijf en anders vliegen jij en je familie eruit. De meeste mensen liggen eigenlijk niet wakker van de politiek. Ze kunnen in hun privéleven doen wat ze willen en zijn bang voor onrust. Bij de middenklasse, de opgeleide jongeren en de intellectuelen ligt dat anders."