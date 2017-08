Achter alle kolder verschijnt het achterland van Trumpstemmers

Steven Soderbergh kondigde op zijn vijftigste aan met pensioen te gaan. De Hollywoodregisseur die als 26-jarige debutant de Gouden Palm won voor 'Sex, Lies & Videotape' en in de jaren erna onophoudelijk aan het werk was, hield het voor gezien. Inmiddels zijn we vier jaar verder, en blijkt er van een rustige oude dag geen sprake. Soderbergh maakte in de tussentijd gewoon een tv-film en een tv-serie voor HBO, het succesvolle 'Behind the Candelabra' en 'The Knick'. De voormalige wonderboy is op zijn 54ste zelfs in topvorm, getuige de heerlijk ambachtelijk gemaakte misdaadkomedie 'Logan Lucky' over een overval op een racecircuit in het Amerikaanse zuiden.

Maar of alles een karikatuur is, is de vraag

'Magic Mike'-ster Channing Tatum, die de film mede produceerde, is als Jimmy Logan de aangever. Een jonge, werkloze mijnwerker uit West Virginia die te stellen heeft met zijn verbitterde ex-vrouw en op een dag wat familieleden en bekenden bijelkaar harkt om de ultieme kraak te plegen. Het plezier zit 'm in de voorbereiding van de overval, en de portrettering van de kleurrijke handlangers. Zo duikt Adam Driver op als zijn broer, een eenarmige Irak-veteraan die zijn dagen slijt als barman. Riley Keough is zijn zus, een kokette kapster met een voorliefde voor snelle auto's. Maar om de kluis van het racecircuit in het naburige North Carolina te kraken, zullen de Logans toch ook de hulp van een expert nodig hebben.

Entree Daniel Craig, die voor de gelegenheid zijn James Bond-outfit heeft verruild voor een gevangeniskloffie. Hij zet met zichtbaar genoegen de geblondeerde, getatoeeerde kluiskraker Joe Bang neer.

De Logans verzinnen een geweldige list om hem uit de gevangenis te halen, en zo gaat het gezelschap vrolijk op miljoenenjacht, uiteraard niet zonder onverwachte wendingen en zotte terzijdes. Soderbergh is het genre van de lichtvoetige misdaadkomedie na zijn Ocean's-trilogie nog niet verleerd.

In het volle licht Wat de film daarbij zo fascinerend maakt, is dat achter alle kolder het vergeten achterland van de Trump-stemmer opdoemt. Dit is het Amerikaanse landschap van de gesloten mijnen en de megasupermarkten, van gehandicapte oorlogsveteranen en tobbende werklozen die hun laatste dollars vergokken op de racebaan. Hier krijg je als ontbijt uitgebakken spek, en doen volwassen mannen spelletjes met wc-brillen (wie gooit het verst). Soderbergh, zelf geboren in het nog zuidelijker gelegen Georgia, brengt het lekker vet, met plat zuidelijk accent, maar of alles een karikatuur is, is de vraag. Het in John Denvers 'Take me Home, Country Roads' bezongen West Virginia, dat aan het slot uit de speakers knalt, is ook de staat met het hoogste percentage Trumpstemmers (ruim 67 procent). Soderbergh zet ze even in het volle licht.

