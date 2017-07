Acht wijnweetjes voor bij de film 'Retour en Bourgogne'

Juliette (Ana Girardot), onzeker maar ook het meest begeesterde wijnkind in de familie, haar losbollige broer Jérémie (François Civil) en de verloren zoon Jean (Pio Marmaï) moeten nu beslissen: samen het wijngoed bestieren, opsplitsen of elkaar uitkopen? De notaris die de erfenis regelt, maakt het ze er, met pijnlijk nieuws, niet makkelijker op. De harde werkelijkheid is nu eenmaal: hoe romantisch het ook lijkt, wijn maken is hard werken en rijk word je er niet van.

Romeinen maakten er al wijn, en benedictijnse monniken brachten de beste wijngaarden nauwkeurig in kaart. Met de napoleontische wetgeving, die bepaalde dat kinderen gelijkelijk erven, is Bourgogne zeer versnipperd geraakt: kleinschaligheid is de kracht van de wijnregio. Sommige ommuurde percelen, zoals Clos de Vougeot, zijn wereldberoemd.

Slechts twee druiven zijn de grote sterren van Bourgogne. Pinot noir is een kieskeurig zwart druifje dat een opmerkelijk lichtgekleurde rode wijn oplevert, heerlijk geurend naar bosaardbeien en besjes enerzijds en aarde, herfstbos en specerijen als nootmuskaat anderzijds. In de familiewijngaarden in de film staat zo te zien ook de witte tegenpool: flexibele wereldreiziger chardonnay. Wijnmakers op alle continenten beschouwen de spannende elegante Bourgogne-wijnen, met klinkende herkomstnamen als Vosne-Romanée en Puligny-Montrachet, als lichtend voorbeeld.

En dan is er nog iets: het weer. Plukken net na een regenbui bijvoorbeeld doe je liever niet, omdat de druiven dan meer water bevatten en minder smaak hebben. Juliette, die moet beslissen, heeft niet alleen voortreffelijke smaakpapillen en chemische kennis nodig, dit is voor haar ook het moment om een eigen stijl te kiezen. Een wijnmaker is boer, ambachtsmens en kunstenaar tegelijk.

Het klinkt zo simpel: druiven rijp, plukken maar! Waarom staan Jean, Juliette en Jérémie dan uitvoerig te discussiëren in het veld: dinsdag plukken, of toch donderdag? De laatste fase van het zomerseizoen bestaat voor een wijnmaker uit proeven en nog eens proeven. Zijn de schilletjes en de pitjes rijp? Hebben de vruchtjes genoeg suikers om tijdens de vergisting het juiste alcoholpercentage te krijgen? En hebben ze tegelijkertijd nog voldoende zuren? Zuren geven wijn 'ruggegraat' en fungeren als conserveringsmiddel. Zonder goede zuren is een wijn geen lang leven beschoren.

Oude versus nieuwe wijnwereld

Oudste broer Jean vertrok tien jaar geleden. Altijd maar diezelfde wijngaarden rond het familiehuis. Hup, de wereld in! Inmiddels heeft hij een wijndomein aan de andere kant van de aardbol, in Australië. Zijn ringtone: de Australische hardrockband AC/DC. Wijnmakers in 'nieuwe' wijnlanden zoals Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Australië zijn vaak no nonsensetypes die, onbelast met lange tradities, erop los experimenteren. Zo hebben de relatieve 'jonkies' in de wijnwereld voor grote ontwikkelingen gezorgd. Oogstmachines, roestvrijstalen tanks, slimme irrigatie, wijntoerisme en de schroefdop: onze supermarkten zouden nu niet vol staan met goedgemaakte, betaalbare wijn als de wijnwereld niet vanaf de jaren zeventig grondig was opgeschud door globalisering.

Jean lijkt zijn geboorteplek én bijkomende tradities inmiddels te herwaarderen. 'In Australië maken we wijn voor de komende twee jaar. Hier voor de komende tien, twintig jaar', verzucht hij, twijfelend of hij moet blijven of teruggaan naar Australië. Ondertussen worstelt broer Jérémie met een schoonvader die Bourgogne-grond vooral als speculatiemateriaal lijkt te beschouwen. Het credo 'het land is van ons en wij zijn van het land' heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis.