Abu Dhabi en Dubai zijn de steden van de toekomst

In Dubai is zitten, proeven in de ontelbare eetgelegenheden en kijken genoeg. Wie bevolken de ontelbare malls en straten? De Verenigde Arabische Emiraten zijn met 85 procent buitenlanders de global village van de toekomst. Op een klein oppervlak is daar de hele wereld present: Indiërs zitten in horeca en zaken, Bengalen en Pakistani in de bouw, Oost-Europeanen in dienstverlening, Filippina’s werken als nanny, westerlingen zijn er toerist of kantoorklerk.

Maar waar zijn toch de Emirati? Je ziet er vervreemdend weinig in het straatbeeld. De meesten zijn rijk en mengen niet, ze bewegen zich in kringen ver verwijderd van ‘te’ blote westerse toeristen en de miljoenen gastarbeiders.

De Verenigde Arabische Emiraten vormen in feite een ultramoderne kastenmaatschappij. De metro in een stad als Dubai is er voor dienstmeisjes, de middenklasse en toeristen. De armste migranten worden in een parallelle wereld met eigen bussen van hun arbeiderskamp naar de bouwput gebracht en terug. Er zijn ook veel meer mannen dan vrouwen, in Dubai zijn ze zelfs met bijna driekwart.

Arabisch oefenen op straat gaat hier niet lukken. Trek beter je Hindi of Urdu uit de kast, maar de voertaal is Engels

Op een lange roltrap bij de metro kan ik met een tik op de arm van de man voor me net een zogenaamd onschuldige aanranding van een Filippina voorkomen, #HimToo. Deze vriendelijke vrouwen moeten vast het nodige doorstaan aan seksueel geweld. De vrouwencoupés zijn er duidelijk niet voor niets.

Mix van culturen Arabisch oefenen op straat gaat hier niet lukken. Trek beter je Hindi of Urdu uit de kast, maar de voertaal is Engels. Er wonen inmiddels meer Indiërs (3,5 miljoen) in het land dan Emirati (nog geen 2 miljoen) en dat zie je overal. De eetcultuur is een verrassende mengelmoes geworden. Een Japans restaurant in Dubai serveert vegetarische sushi met za’atar, de populaire Arabische kruidenmix, of met verkruimelde taco’s.

Groot, groter grootst Veel Nederlandse toeristen combineren een zonvakantie in Dubai met winkelen. Het lijkt alsof bij elk metrostation een eigen overdekt winkelcentrum uit de grond is gestampt, het ene nog groter dan het andere. In de grootste, Dubai Mall, staat een uit de VS geïmporteerd dinosaurus-skelet en een aquarium van twee verdiepingen. In Emirates Mall kun je skiën, ook als het ’s zomers buiten 40 graden Celsius is. Shoppen is duur, de H&M-filialen vragen meer voor een kledingstuk dan in Nederland. Maar dankzij al het vermaak is kijken en niet kopen een uitje op zich. Wie liever snuffelt in steegjes kan terecht in de textiel- of goud-soek (en een selfie maken met de grootste ring ter wereld, van 63 kilo).

Hoog, hoger, hoogst Dubai heeft meerdere centra, zoals alle miljoenensteden. Naast het zakendistrict ligt een wijk die vreemd genoeg Old Town heet. Daar staat de Burj Khalifa, met 828 meter de hoogste wolkenkrabber ter wereld. Die is door de ranke uitvoering niet eens dominant in het stadsbeeld. Kaartjes voor het uitkijkplatform zijn prijzig (online goedkoper), ’s avonds is er een gratis lichtshow bij de fontein. Een ander hoog fenomeen: het vijfsterrenhotel Burj al Arab. Aan de kust, gebouwd in de vorm van een Arabisch zeilschip, een dhow. Hier begint een suite bij 2000 dollar en kost een high tea 185 dollar per persoon. Vanaf een hoogte van 200 meter zie je in de verte het zakencentrum en de Burj Khalifa liggen. Bij de echt oude wijken langs de Creek is ronddraaiend buffetrestaurant Al Dawaar in het Hyatt een aanrader. In de haven glijden verlichte bootjes.

Palmeilanden Wie heeft niet gehoord van die opgespoten eilanden aan de kust van Dubai in de vorm van een palm? Palm Jumeirah is zo goed als af. Stap bij de Amerikaanse universiteit van de metro over op de tram, en neem dan de monorail. Overigens zijn de wijken op de palmtakken gated (afgesloten) communities, je kunt er dus niet wandelen. Er is maar één tussenstop en daar is, natuurlijk, een kleine mall. Er is nog een Palmeiland (Jebel Ali) in aanbouw, en zelfs een The World-eilandengroep. Koop er een privé-eiland, weer eens wat anders dan een bouwkavel op Amsterdam-IJburg. Met groot dromen is alles in de Emiraten begonnen.

Architectuur in Abu Dhabi In de hoofdstad Abu Dhabi is behalve het voormalige paleis (nu hotel Emirates Palace) ook de grote Sjeik Zayed Moskee een bezoek waard. Gepresenteerd als summum van tolerantie (Hoezo trouwens? Omdat niet-moslims erin mogen?) is dit het religieuze visitekaartje van de Emiraten. Naar schatting kostte dit witte wonder de sjeik een half miljard euro. Bijzonder: vanaf de minaretten klinkt live de betoverende oproep tot gebed. De moskee is ’s avonds ook open en dan prachtig verlicht. De tactiek van de pragmatische monarch tegen islamistische uitwassen: in het hele land klinkt op vrijdag dezelfde preek. Koop er een privé-ei­land, weer eens wat anders dan een bouwkavel op Am­ster­dam-IJ­burg Een ander hoogtepunt in Abu Dhabi is kunsteiland Saadiyat (geluk). Het nieuwe Louvre haalde vorig jaar de wereldpers om zijn vormgeving. De collectie stelt voor een Nederlander teleur, Arabische kunst is er amper. Maar de lichtval in de koepel blijft een spektakel en het is leuk om te zien hoe Aziaten zich vergapen aan een Nederlands wandtapijt uit de zestiende eeuw. Een half uur lopen verderop ligt Manarat al Saadiyat, een expositieruimte waar gratis jonge lokale kunstenaars zijn te zien. Braaf maar toch een mooie aanvulling. Helaas blijft het Guggenheim, een futuristisch ontwerp van de Canadees-Amerikaanse architect Frank Gehry met zijn bekende ronde vormen, voorlopig een ambitieuze droom op Saadiyat-eiland. Dat geldt ook voor drie andere unieke museumontwerpen. Er ontbreken nog miljarden euro’s.

Fauna Tussen alle beton en asfalt is zowaar ook natuur te bekijken. Neem het Ras al Khor-park aan de rand van Dubai waar een kolonie flamingo’s succesvol met voer verleid wordt te blijven. Het favoriete dier is hier natuurlijk de kameel, of is het de valk? Het valkenhospitaal is op aanvraag te bezoeken en sinds december hebben ook kamelen hun eigen ziekenhuis. Waar je zeker Emerati’s treft is bij de kamelenraces in de vroege ochtend. De kindjockeys, de jeudige ruiters, zijn er vervangen door robotjes. Om dit spektakel te zien is een auto nodig, want het is in een buitenwijk. Goedkopere dieren zijn te zien in het dinopark in Garden Glow, een buitenexpositie van lichttaferelen.