Abstracte kunst kleurt Overvecht

Voor sommige wijkbewoners is het zonneklaar: het grote rode vlak van de muurschildering stelt een moskee voor. Met op de hoeken trappetjes naar beneden in plaats van torens, maar dat is de vrijheid van de kunstenaar.

Die kunstenaar, Johan Moorman, hangt samen met een assistent in een hoogwerker. De twee zetten met rollers de primaire kleuren op de zijmuur van een woonblok tegenover een moskee in de Utrechtse wijk Overvecht. De avond ervoor hebben ze het ontwerp op de gewitte muur getekend met behulp van een beamer.

Moorman deed de kunstacademie, legde zich daarna toe op graffiti-kunst en heeft nu zijn eigen ontwerpbureau. Naast logo's en brochures maakt hij muurschilderingen voor festivals en de openbare ruimte. Voor deze Utrechtse schildering van 90 m2 liet hij zich inspireren door De Stijl, de kunststroming die honderd jaar bestaat.

"Ik kijk altijd naar de omgeving. Het moet qua schaal en vorm kloppen, het moet iets doen met de ruimte", zegt Moorman, als hij tijdens een korte pauze even beneden staat - om de kosten van de hoogwerker te drukken moet het immense schilderij in twee dagen klaar zijn. Bij het ontwerp ging het hem vooral om primaire kleuren, vormen en ritme, als bij een stilstaand filmbeeld. Een reflectie op de omgeving én kunstenaars als Mondriaan en Rietveld, maar anderen mogen er natuurlijk een moskee in zien.

"Mensen kwamen hier die eerste avond voor het avondgebed, het was erg druk vanwege de ramadan. Ze bleven allemaal voor de deur staan kijken." Lachend: "Ze waren zo benieuwd wat er zou komen dat we ze naar binnen moesten roepen om te komen bidden!"

De straten heten er dreven, er is veel groen met daartussen lange flats en laagbouw, grijs en eentonig. Hier en daar een geelgeverfd balkon of een voorzichtig versierde garagedeur, verder komt de enige felle kleur van de speeltoestellen tussen de gebouwen. Daar kon nog wel wat kleur bij, vond Lieuwens. Vanwege het De Stijl-jaar leek het haar gepast om juist die stroming uit de musea naar de buitenwijk te brengen.

Na een succesvol muurschilderingproject rond de Tour de France in Utrecht stortte Lieuwens zich op haar tweede muurproject. In Overvecht, de multiculturele wijk uit de jaren zestig die vaak negatief in het nieuws is met werkeloosheid, armoede, en slechte volksgezondheid. Deze week nog werd bekend dat de jeugdcriminaliteit er een groeiend probleem is.

Initiatiefnemer van dit particuliere project is Marije Lieuwens, die een pr-baan heeft in de culturele sector en zichzelf typeert als 'een enthousiaste bewoner'. Ze kwam op het idee na het bekijken van haar eigen vakantiefoto's. In het buitenland fotografeerde ze steeds muurschilderingen: onverwachte kunst in het openbaar. 'Waarom hebben wij dat niet?' vroeg ze zich af. Het bleek vooral een kwestie van organisatie, sponsors vinden en vooruit denken; de Nederlandse regelzucht was de grootste barrière.

Joemman is zelf enthousiast over het nieuwe uitzicht: een verrijking voor de buurt noemt hij het. En heel prettig dat het een abstract beeld is. "We hebben een laagdrempelige moskee. De preken zijn in het Nederlands, er komen hier mensen uit de hele wereld. We willen niemand wegjagen."

'Er gebeuren toch ook heel mooie dingen in Overvecht', appte Fatouch Chanaat aan een collega. Erbij stuurde ze een foto van de avond dat Moorman de eerste lijnen op de muur tekende. Dat is háár muur, ze woont samen met haar man en drie kinderen sinds vier jaar in het laatste huis van het blok van honderd woningen.

Nu net, toen ik kwam aanrijden, zag het er al zo veel beter en fleuriger uit Fatouch Chanaat

Terwijl de kunstenaar in zijn hoogwerker de muur beschildert, zitten we aan de andere kant van de bakstenen, bij Chanaat in de woonkamer. Ze is erg te spreken over het project. "Er hing een lelijk reclamebord van woningbouwvereniging Portaal", vertelt ze. "Nu net, toen ik kwam aanrijden, zag het er al zo veel beter en fleuriger uit. Al had ik het nog beter gevonden als het ontwerp ook iets met de bewoners te maken zou hebben."

Haar jongste kinderen zitten te eten, ze gaan zo de avondvierdaagse lopen. "Mijn dochter van zeven wil kunstenaar worden. We moesten laatst op het gemeentehuis ons paspoort ophalen, en daar is ook een kunstwerk van De Stijl te zien: ze herkende het meteen van de tekening die op onze muur komt."