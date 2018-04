Abba komt voor het eerst sinds 1982 met nieuwe muziek

De manager heeft via social media laten weten dat het om twee nieuwe nummers gaat, die onverwacht tot stand zijn gekomen in het kader van de virtuele tournee van hologram-optredens die de groep 'de ABBA avatar project' heeft genoemd en die het najaar op het podium komt.

Een van de twee nieuwe nummers heet 'I Still Have Faith In You' en zal te horen worden gebracht door de hologram-versie van de voormalige popgroep in een tv-programma dat door de NBC en BBC wordt gemaakt en in december uitgezonden. Volgens Abba-woordvoerder Gorel Hanser klinken de nieuwe nummers wel bekend, maar zijn ze toch heel modern.

De popgroep bestaat uit Benny Andersson (71), Agnetha Fältskog (68), Anni-Frid Lyngstad (72) en Björn Ulvaeus (73). De vier artiesten braken wereldwijd door toen ze in mei 1974 het Eurovisiesongfestival in Brighton wonnen met het nummer Waterloo. Ze hebben in de loop der jaren bijna vierhonderd miljoen platen verkocht.

"We voelden alle vier aan, dat na circa 35 jaar het leuk zou zijn onze krachten weer eens te bundelen in een opnamestudio. Dat hebben we gedaan. En het leek alsof de tijd had stilgestaan en we enkel maar voor een korte vakantie waren weggeweest. Het was heel erg leuk'', aldus de groep die in de jaren zeventig en tachtig wereldberoemd werd met hits als Dancing Queen, Fernando, Summer Night City en Super Trouper en er in 1983 mee ophield.