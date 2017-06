Aangrijpende liefdesdilemma's in The Bridges of Madison County

De muziek onderstreept de liefde in 'The Bridges of Madison County'. Deze musical uit 2014, gebaseerd op de gelijknamige roman van Robert James Waller kennen we vooral van de broeierige film (1995) met Meryl Streep en Clint Eastwood. Maar nu wordt het intense liefdesverhaal grotendeels zingend verteld.

Een vijfpersoons orkest met violen, cello, gitaren en toetsen begeleidt de songs prachtig subtiel, zonder zoet en melodramatisch te worden. Francesca, een Italiaanse die in 1946 haar Amerikaanse lover nareisde naar het saaie platteland van Iowa, wordt verliefd op Robert, een fotograaf die bruggen van Madison County komt fotograferen. Onstuimige, diepe liefde bloeit op, maar al snel voel je de pijn van haar tweestrijd: meegaan met Robert of blijven bij haar gezin.

De rauw-warme stem van René van Kooten is een genot door zijn ongekunstelde puurheid

In de composities van Jason Robert Brown herken je vaak klassieke wortels, met name wanneer Francesca zingt, maar ook country en blues. De muziek klinkt onheilspellend wanneer je de duivelse liefdesdilemma's voelt. Maar soms is hij licht, vol twinkelingen van verliefdheid, of bonkt hij stuwend en stuiterend tijdens het branden van de passie.

Lone van Roosendaal (Francesca) zingt de vaak ingewikkelde songs met hoge uithalen uitstekend en de rauw-warme stem van René van Kooten (Robert) is een genot door zijn ongekunstelde puurheid.

Simpel plot De plot is simpel, maar de kracht zit hem in de nuances: de voors en tegens van blijven en gaan, en het besef dat er geen goede of slechte keuze is, geen zwart of wit. Buurvrouw Marsha (mooie komische rol van Annick Boer) gaat door Francesca's uitspattingen nadenken over haar eigen partner: hoeveel houdt zij eigenlijk van hem? En met haar gaat het publiek daar ook over filosoferen. Als vanzelf. Ondersteund door de poëtische vertalingen van regisseur Koen van Dijk. Niet alles is perfect: danspassen voelen soms wat ongemakkelijk en Francesca's echtgenoot is geen sterke zanger. Maar dat zijn details. De voorstelling ontroert, zet aan het denken en heeft een prachtig minimalistisch decor waardoor de aandacht gaat naar waar hij moet gaan, naar de mensen en hun emoties. Zonnehuis, Amsterdam Noord t/m 2 juli. http://bridgesmusical.nl/

