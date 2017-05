Aandachtig kijken naar bijna niets

Opmerkelijk, vond ook Martin Reints, die er in een klein essay over wandelen en denken een tijdje bij stilstaat.

Het is te lezen in ‘Wildcamera’, een recent verschenen bundeling beschouwingen en gedichten. Dat Reints (die beslist geen veelschrijver is, zijn laatste dichtbundel dateert van zeven jaar terug) poëzie en essay samenbrengt is heel vanzelfsprekend.

Daaruit zou je kunnen concluderen dat er in het werk van Reints niet zoiets bestaat als specifiek poëtische taal

Alles in zijn schrijven hangt nauw met elkaar samen. Wat op zijn plaats is in een gedicht - ‘Het is nog licht, maar het is ook al donker’ - kan evengoed gebruikt worden in een essay over de maan boven een klein Fries dorp en de poëzie van ‘maandichter’ Wallace Stevens.

Daaruit zou je kunnen concluderen dat er in het werk van Reints niet zoiets bestaat als specifiek poëtische taal. En inderdaad, om exuberante beelden of een verrassend gebruik van rijm hoef je deze gedichten niet te lezen. Je treft er dit soort zinnetjes: ‘vier catalogi met plaatjes van kantoormeubilair / in een hangmappenla’. Die staan in een gedicht waarin verder advocaten, een koffieapparaat, e-mails en pruimenpitten voorkomen.

'Lepenloftspul' Waarom is dit dan toch poëzie? Dat is het vanwege het aandachtige kijken naar bijna niets, of juist naar wat je al zo vaak zag. Dat is het omdat Reints toont hoe een kleine verschuiving of vertraging van de blik een andere ‘werkelijkheid’ kan opleveren, nieuwe dingen laat zien. In een van de stukken beschrijft hij de opvoering van een ‘Iepenloftspul’ achter zijn huis, een toneelstuk in de openlucht. Terwijl de acteurs spelen, scharrelen er onbedoeld kippen door het decor. “Het duizelt me als ik besef hoeveel werkelijkheden er naast elkaar bestaan. En hoe onafhankelijk van elkaar ze zich afspelen. Het spel brengt een afbeelding van de wereld en het is zelf een wereld. Maar het is een wereld omgeven door tal van andere werelden.” Van alles wat op het doek staat, worden je ogen afgeleid. En dat terwijl de voorstelling zelf niets dan rust uitstraalt Martin Reints Reints laat die veelheid aan werkelijkheden bestaan, in poëzie en essay. Hij is niet op zoek naar één verhaal of sluitende interpretatie. Een schilderij als ‘De muziekles’ van Vermeer - veel stukken gaan over beeldende kunst - beschouwt hij meer als stilleven, als compositie dan als afbeelding van een scène uit het dagelijks leven. Hij schrijft: “Van alles wat op het doek staat, worden je ogen afgeleid. En dat terwijl de voorstelling zelf niets dan rust uitstraalt.” Ook Reints’ woorden zorgen voor zo’n aangename kalmte. Ze zijn ijl als de wolken waar hij graag naar kijkt. Ze lichten op en verschuiven iets, waarna ze haast geruisloos weer verdwijnen: Ik zei iets tegen iemand

maar ik weet eigenlijk niet meer wat

en ik ben vergeten tegen wie ik probeer me te herinneren waar het was Martin Reints - Wildcamera

De Bezige Bij; 104 blz. €19,99 © Trouw © Trouw

