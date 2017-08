Aandacht voor het slavernijverleden leidt ook tot taalverandering

Nooit eerder had ik de term 'bruin privilege' gehoord en naast de aan het Engels (people of color) ontleende uitdrukking 'mensen van kleur' konden we horen dat je ook de werkwoordgroep 'van kleur zijn' (Engels: to be of color) kunt gebruiken als alternatief voor 'gekleurd zijn'.

Dankzij het woord slavenhouder leek Helberg hard op weg 'slaven' te zeggen

Het interessantst was een bijna-verspreking van Helberg. Ongeveer halverwege het gesprek vertelde hij dat toen in Suriname de slavernij werd afgeschaft 'alle slavenhouders vergoed zijn en dat alle sla... tot slaaf gemaakten niet vergoed werden'.

In zo'n taaluiting hóór je het proces van taalverandering. Dankzij het woord slavenhouder leek Helberg hard op weg 'slaven' te zeggen. Dat woord is taboe en hij had daarom slaafgemaakten kunnen zeggen, het nu correcte woord voor mensen die in het koloniale tijdperk als lijfeigenen van westerlingen arbeid verrichtten op plantages. Doordat in de context met 'slavenhouder' het woord 'slaven' nog altijd vertrouwder is dan slaafgemaakten, herstelde Helberg zich en koos hij - in feite hypercorrect - voor de veilige omschrijving 'tot slaaf gemaakten'.

Nu we het er toch over hebben: slavenhouder wordt wat ongemakkelijk nu slaafgemaakte een courant alternatief voor slaaf is.

De samenstelling slaafgemaaktenhouder is nog niet aangetroffen, maar in plaats van slavenhouder lees je soms al wel 'houder van (de) slaafgemaakten'. Te verwachten is wel dat voor samenstellingen als slavenhandel en -houder nu ook snel alternatieven zullen ontstaan.

