Aandacht genoeg over seksuele kindermishandeling, maar het helpt niets

Zo zond Zembla een documentaire uit over misbruik in de Rooms-Katholieke kerk, gemaakt door Frankrijks tv-personality Elise Lucet en haar team. Zij diepten 95 gevallen op van geestelijken die wegens kindermisbruik door de kerk ‘gestraft’ werden met overplaatsing, meestal naar Afrika of Zuid-Amerika. “Alsof misbruikt worden daar voor kinderen minder erg is”, analyseerde priester/therapeut Stéphane Joulain. Volgens hem past zo’n werkwijze tegenwoordig niet meer bij de kerk. Voortschrijdend inzicht, mensen.

Ook de paus bleef niet buiten schot. “Hij liegt als hij zegt dat er in zijn tijd als aartsbisschop niets aan de hand was hier”, zeiden zes nu volwassen Argentijnse slachtoffers. Schreeuwend vanachter een dranghek op het Sint Pietersplein bood Elise Lucet de paus een kans op wederhoor. Want acht maanden gebedel om een normaal interview had de paus - ‘die zo goed is met de media’ - niet kunnen vermurwen.

Ze lijken zo ver verwijderd van seksualiteit dat ze niet snappen hoe erg dit soort geweld tegen kinderen is Priester Stéphane Joulain over zijn collega’s

Lucets vergeefse actie haalde alle Franse media. En toen? Nou niks. De documentaire is al een jaar oud, maar blijkbaar nog actueel genoeg voor het Nederlandse tv-publiek. Van een grote koerswijziging in Rome is weinig vernomen. Zal bijvoorbeeld ooit het celibaat verdwijnen? Priester Joulain over zijn collega’s: “Ze lijken zo ver verwijderd van seksualiteit dat ze niet snappen hoe erg dit soort geweld tegen kinderen is.”