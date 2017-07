Aan de klimaatverandering hebben we zelfs gletsjerlijken te danken

Zo berichtte De Telegraaf begin september 1911 onder de kop 'Gletscherlijken' over de vondst van onder meer het lichaam van de Amerikaan John C. Randall, die in 1870 in de bergen nabij Chamonix was verdwenen. Hoewel gletsjerlijk al meer dan een eeuw oud is, maakt het woord pas de laatste jaren echt opgang, ongetwijfeld door de opwarming van de aarde.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd gletsjer naar Duits voorbeeld meestal gespeld als gletscher. In de jaren vijftig kreeg de vernederlandste spelling gletsjer de voorkeur en sinds de afschaffing van de dubbelspelling in 1995 is alleen nog de spelling gletsjer officieel toegestaan. Dat neemt niet weg dat de spelling gletscher hardnekkig blijft opduiken in de media. In eigennamen, zoals Aletschgletscher, is die Duitse spelling trouwens ook wel verdedigbaar. Immers, ook Franse endoniemen (aardrijkskundige namen zoals die in het land van herkomst gehanteerd worden), zoals Glacier de la Chiaupe (Chiaupegletsjer), worden meestal niet vernederlandst.

Glacier, de Franse naam voor gletsjer, werpt licht op de herkomst van ons woord gletsjer. Via het Duitse woord Gletscher gaat dat terug op een dialectwoord uit de Alpen: Glatsch, dat net als het Franse woord glacier ontleend is aan het Latijnse woord voor ijs: glacies.

