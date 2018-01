Aalgladde musical die de geschiedenis verdraait

Regie: Michael Gracey

Met Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Ephron, Zendaya en Rebecca Ferguson

★☆ ☆ ☆ ☆

Gewis dat er na 'La La Land' aan een nieuwe Hollywoodmusical werd gewerkt. Maar alles wat die film zo fris en charmant maakte, én zo succesvol, is in 'The Greatest Showman' bedolven onder een dikke laag glazuur.

Het regiedebuut van de Australische commercialregisseur Michael Gracey is een zielloze liedjesmachine met een aalgladde hoofdrolspeler (Hugh Jackman), die met veel geraas de waargebeurde triomftocht van de Amerikaanse showbizz-pionier P.T. Barnum (1810-1891) uit de doeken doet. Een treurig bijrolletje is weggelegd voor Michelle Williams, als de blond geverfde, immer glimlachende, en applaudiserende echtgenote.

The Greatest Showman is een film die zijn hooggeëerde publiek een rad voor de ogen draait.

The Greatest Showman vertelt het verhaal van de armoedzaaier, die roem en rijkdom verwerft, een relaas dat onder de noemer van de Amerikaanse Droom uitentreuren is verteld. De show waarmee Barnum in 19de-eeuws Amerika (en later ook in Europa) rondreisde, en waarin hij onder meer een reus, een dwerg, een bebaarde vrouw en een Siamese tweeling tentoonstelde, heeft veel weg van een rariteitenkabinet, een freakshow die drijft op pure exploitatie.

Barnum verrijkte zichzelf over de ruggen van deze mensen. Dat hij als beginnend entrepreneur van een slavenhandelaar een oude Afro-Amerikaanse vrouw kocht die hij als curiositeit tentoonstelde, zit niet in de film. Sterker nog, in het verhaal is een fictieve, interraciale romance geschreven tussen twee bijfiguren, vertolkt door Zac Ephron en Zendaya. De laatste maakt de blits als bloedmooie, Afro-Amerikaanse trapezewerkster. The Greatest Showman is een film die ten behoeve van het spekgladde spektakel de geschiedenis verdraait, recht breit wat krom is, en zijn hooggeëerde publiek een rad voor de ogen draait.

Leer hier meer filmrecensies