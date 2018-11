71 transgenders belichaamd door één danser

Als de theaterspot licht schijnt op de Spaanse danser Daniel Mariblanca, wordt zijn torso bij elke beweging in een schitterend clair-obscur uitgelicht. Spieren lopen als kabels over zijn rug en armen, tot aan zijn hals en kaalgeschoren hoofd. Het mannelijke en het vrouwelijke is verenigd in één prachtig danserslichaam.

Daniel Mariblanca is transgender en leeft zijn leven genderfluïde, zoals hij dat noemt: hij is geen man, hij is geen vrouw, hij is wie hij is. Zijn solo ‘71BODIES 1DANCE’ is komend weekeinde te zien in What You See, een nieuw internationaal festival in Utrecht rond het thema gender en identiteit. Bijzonder is dat zijn voorstelling totstandkwam aan de hand van interviews met 71 transgenders uit heel Europa. Mariblanca deed alle interviews zelf. Filmopnames en foto’s van de geïnterviewden zijn verwerkt in de video-installatie ‘Black Little Boxes’, die ook tijdens het festival wordt vertoond.

Aanvankelijk wilde Mariblanca een solo maken waarbij de verhalen van alle geïnterviewden afzonderlijk aan bod zouden komen, maar dat werkte niet. “Ik wilde recht doen aan hun vaak aangrijpende geschiedenissen, maar ik betrapte mezelf erop dat ik er niet goed los van kwam en ze letterlijk ging kopiëren. Ik ben danser tenslotte, dus ik besloot mijn lichaam te laten spreken; vanuit stilte, met mijn lijf als klankbord. Ik heb alle 71 verhalen, die bestaan uit ervaringen en de daarbij behorende emoties, als het ware belichaamd in beweging. Het lichaam is tenslotte de ‘drager’ van ieders persoonlijke geschiedenis. Ik zie de solo dan ook niet als een choreografie, meer als een uitvoering van energie en transformerende kracht.”

Helende en bevrijdende ervaring

Het werken aan 71BODIES1DANCE ervoer Mariblanca als een helende en bevrijdende ervaring. Hij leerde zichzelf en zijn transgender identiteit ook beter kennen, vertelt hij. In 2016 beleefde hij zijn coming-out – pas op zijn 34ste. Mariblanca, die als vrouw werd geboren: “Ik heb er lang over gedaan om te begrijpen dat ik trans ben. Ik voelde de sterke behoefte om daarover een dansstuk te maken; de reis die ik maak beschouw ik als een enorm avontuur.”

Zijn laat uit de kast komen is simpel te verklaren: Mariblanca had geen voorbeelden om zich heen. “Twintig jaar geleden had bijna niemand van transgenders gehoord, zelfs niet in een stad als Barcelona. Met de transgenders die ik destijds weleens in films zag, liep het altijd slecht af: ze werden in elkaar geslagen, verkracht of pleegden zelfmoord. Het stereotiepe beeld dat je als transgender je lichaam verafschuwt is op mij nooit van toepassing geweest. Ik heb het vrouwenlichaam waarmee ik ben geboren nooit gehaat en ik had nooit zelfmoordgedachten. Daarom heb ik lang gedacht dat ik geen transgender kón zijn.”

Daniel Mariblanca © TRBEELD

Door als danseres op te treden in een transgendercabaret in Barcelona, kwam Mariblanca voor het eerst in aanraking met mensen die zich expliciet als transgender identificeren. Wanneer hij met hen sprak, viel het hem op dat iedereen een eigen, zeer persoonlijk traject had gevolgd. Geen één ervaring was dezelfde. “In al die diversiteit kon ik voor mezelf de woorden vinden om de verwarrende puzzelstukjes met elkaar te verbinden.”

In 71BODIES 1DANCE staan de getallen zeven en één voor de gemeenschap en het individu. Mariblanca: “Het is voor de omgeving niet makkelijk wanneer hun geliefde zich als transgender gaat identificeren. Voor mijn vrouw was ik door mijn coming-out opeens niet meer de vrouw met wie ze dacht oud te worden. Inmiddels spelen issues als homo- of heteroseksualiteit geen rol meer in ons leven. Maar dat heeft wel tijd nodig gehad.”

De transgender mensen die Mariblanca voor 71BODIES 1DANCE sprak, deelden de intiemste dingen. Hoe ze zijn uitgesloten en ze te maken kregen met geweld. Maar ook hoe ze krachtig werden en zich ten slotte wisten te bevrijden. “De allereerste persoon die ik interviewde ‘zeiden’ dat ze ‘hun’ leven wilden beëindigen. Ik zeg ‘zeiden’ en ‘hun’ omdat diegene zich niet als man of vrouw wilde en kon identificeren. Het gaat nu gelukkig goed met hen.”