62,5 uur langs dansen tijdens ADE, houdt iemand dat vol?

Het is pikdonker. In de verte is het vage schijnsel van de verlichting boven de bar te ontwaren, maar tegenover wie je danst? Een man? Een vrouw? Wat maakt het eigenlijk ook uit. De symbiose van bezoekers, dat is waar het in de kelder van de Amsterdamse club De School om draait tijdens de 22ste editie van ’s werelds grootste club- en conferentiefestival van elektronische muziek: Amsterdam Dance Event (ADE).

Vrijdagavond om half acht klonk het startschot van Het Weekend in de nachtclub, een voormalig vmbo-schoolgebouw dat begin vorig jaar werd omgetoverd tot een cultuurcentrum met onder meer een restaurant, sportschool en in de oude fietsenkelder een betonnen dansruimte. En het laatste nummer? Dat wordt maandagochtend om tien uur gedraaid.

Een oververmoeide feestneus die even zijn ogen sloot, werd onmiddellijk door een van de beveiligers omhoog getrokken

Een muziekmarathon van 62,5 uur, het is een primeur voor zowel De School als ADE en het Amsterdamse nachtleven. Zeker, non-stop feestweekenden zijn in opmars in de hoofdstad. Zo organiseerde Radion, eveneens in Amsterdam Nieuw-West, het afgelopen jaar al meerdere zogenoemde ‘weekenders’, en maakt ook Shelter onder de A’dam Toren bij het IJ geregeld gebruik van zijn 24-uursvergunning.

Mengelmoes Maar de kans om ruim zestig uur aan een stuk door te dansen op een locatie... die kregen feestfanaten niet eerder in Amsterdam. Met het experiment mikte De School deze editie van ADE niet op verschillende avondsessies, met een specifiek publiek dat voor een bepaalde dj komt, maar een mengelmoes van muziekstijlen en bezoekers. Nadat het publiek van 21-plus tijdens het openingsconcert op vrijdagavond kon meedeinen op experimentele muziek, klonken beneden harde dreunen new wave en techno. En boven, in een van de oude schoollokalen konden liefhebbers van house, funk en hiphop gelijktijdig hun danspassen zetten. Het Weekend bediende niet alleen het oor. Ondanks de absolute duisternis in de kelder konden bezoekers voor een eventuele rustpauze ronddwalen in een ruimte die doortrokken was van iets wat misschien het best te omschrijven is als mist. Als verdwaald in een wolk stapte men rond door de voormalige lesruimte. Enkel een grote bol van licht van de kunstenaars van Children of the Light, die iedere paar minuten van kleur veranderde, bood enige oriëntatie.

Verboden te slapen Een feestreis van 62,5 uur, het klinkt praktisch onmogelijk vol te houden. Hoewel er avond-, nacht- en dagtickets werden verkocht om de drukte te verdelen, mocht iedere bezoeker zo lang blijven als hij wilde of kon. Maar wie eenmaal de schooldeuren uitstapte, kwam niet opnieuw langs de portiers. Wie eenmaal de schooldeuren uitstapte, kwam niet opnieuw langs de portiers Of er iemand is die daadwerkelijk van begin tot eind is blijven dansen, is de vraag. Slapen in De School is tijdens Het Weekend verboden. Een oververmoeide feestneus die in een donker hoekje even zijn ogen sloot, werd onmiddellijk door een van de beveiligers omhoog getrokken. Tijd om naar huis te gaan. Toch bleven de fietsenrekken voor het gigantische jarenzestig­gebouw het hele weekend vol. Wie zaterdagochtend rond half tien ’s ochtends de club uit kwam rollen, stuitte eenmaal buiten in het felle ochtendlicht op een lange rij nieuwe enthousiastelingen. Sommigen fris en fruitig met verse make-up, anderen die duidelijk nog even door wilden voor een afterparty, na een van de andere talloze feestjes van ADE te hebben meegepakt. En ook zondagmiddag meldden zich nog bont uitgedoste ravers om te dansen op de kleurrijke stoet dj’s als Elias Mazian, Talismann en Oceanic. Terwijl uitgeputte nachtvlinders zich per taxi naar huis lieten rijden, namen anderen het stokje over. Binnen verruilden ze hun koffiebekers voor een fles bier. Zouden ze nog steeds op de dansvloer staan?