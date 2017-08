3D is een farce in topklassieker met robot Schwarzenegger

Soms hoop je dat de uitbreiding van een film naar de derde dimensie ook echt iets toevoegt. Dat James Cameron dacht: wat moet ik met die armoedige twee dimensies, ik ga die film in 3D pas echt tot leven brengen. Terminator 2 verdiende dat. Het werd in 1991 een klassieker en het verzilverde de carrière van Arnold Schwarzenegger, wiens houterige Engels en dito acteerstijl perfect pasten bij de rol van moorddadige robot. Dat wil zeggen: cyborg. Schwarzenegger in vloeiend Oostenrijks-Engels de woorden cybernetic organism horen uitspreken, is niet een van de minste pleziertjes van de film. Schwarzenegger begreep dat. Hij koos z'n rollen zorgvuldig.

Als deze 3D-uitbreng een nieuw publiek laat kennismaken met de film, kun je daar moeilijk kritiek op hebben

Deze Terminator wordt door het Verzet vanuit de nabije toekomst teruggestuurd naar onze tijd om de toekomstige leider van het Verzet, John Connor, te redden van een andere moorddadige robot, gespeeld door de minstens even houterig acterende Robert Patrick. De robots, namelijk, voeren in 2029 strijd tegen de mensheid voor heerschappij over de wereld.

Je kunt je afvragen hoe de Terminators überhaupt kunnen bestaan als, zoals in de film, alle technologie om ze te ontwikkelen in onze tijd vernietigd wordt, maar Hollywood heeft zich nooit laten beperken door de wetten van tijd en ruimte, dus prima. Het gaat om het idee. Als deze 3D-uitbreng een nieuw publiek laat kennismaken met de film, kun je daar moeilijk kritiek op hebben.

Maar als nieuwe release met driedimensionale ambities is het een farce. De derde dimensie voegt niets toe. Vijf sterren voor de film, twee voor 3D.

