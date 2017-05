35 zeeën voor het Rijks

Hoeveel zeegezichten zouden er in de loop der tijd zijn afgebeeld op het schildersdoek, getekend, gefotografeerd en gefilmd? Het moeten er ontelbaar veel zijn.

Loop een willekeurig museum binnen en je ziet de zee: op reusachtige doeken en in minutieuze pentekeningen; met woeste golven en zo glad als een spiegel; met vissersboten en oorlogsschepen; met turende vissersvrouwen en zomerse strandtaferelen; bij nacht en met bloedrode zonsondergang.

Al eeuwenlang is 'Nederland en de zee' een geliefd onderwerp bij kunstenaars. Ook het Rijksmuseum in Amsterdam heeft zeegezichten in allerlei variaties. Maar gek genoeg ontbrak dit genre tot nu toe in de omvangrijke fotocollectie van het museum. Die lacune is nu in een klap opgevuld met een schenking van ruim 35 fotografische zeegezichten. Het zijn werken van voornamelijk hedendaagse internationale fotografen als Viviane Sassen, Franco Fontana, Jo Ractliffe, Chris Mc Caw en Simon van Til.

De foto's zijn totaal verschillend, net zoals de zee ook nooit hetzelfde is

Surf, Tasmanzee, Nieuw-Zeeland, Chip Hooper, 2005. © RV

Deze collectie is met veel liefde over een periode van tien jaar bij elkaar gebracht door een particuliere verzamelaar, die anoniem wil blijven. De foto's zijn totaal verschillend, net zoals de zee ook nooit hetzelfde is. Op de ene foto zijn de golven inktzwart, op een andere azuurblauw. Sommige werken zijn monumentaal, andere klein en intiem.

Het Rijksmuseum laat een selectie van dertien foto's vanaf 17 juni zien op de presentatie 'Sea Views' in de Philipsvleugel. Daarbij wordt een begeleidende film van Jochem van Laarhoven getoond. Sea Views maakt deel uit van de grote overzichtstentoonstelling New Realities over de fotografie in de negentiende eeuw. Driehonderd foto's uit de eigen collectie geven een beeld hoe gevarieerd de fotografie was direct na haar uitvinding in 1839. Foto's van bekende fotografen als William Henry Fox Talbot en Gustave worden gecombineerd met anonieme beelden die nooit eerder waren te zien. Ook zijn er foto's te zien van George Hendrik Breitner en Willem Witsen. Ze zijn vooral bekend door hun schilderkunst, maar trokken er ook op uit met de camera. En ja, ook zij hebben de zee vereeuwigd.

Sea Views en New Realities, t/m 17 september in het Rijksmuseum, Amsterdam.

