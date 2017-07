17-jarige Instagrammer met 900.000 volgers ziet in ieder voorwerp kunst

Kalm kijkt ze om zich heen en wijst naar het plafond. Vlak boven een kauwend tweetal aan een van de tafeltjes hangt daar een kaal peertje. Het is verlichting in haar meest eenvoudige soort. Voor de meeste gasten valt de lamp aan het uiteinde van een zwart snoer dan ook niet op. Toch trekt de simpele lichtbol in een Utrechts lunchcafé de ogen van Annegien Schilling. In ieder voorwerp ziet de zeventienjarige kunst.

"Van verfpotten tot aanstekers en dollarbiljetten: ieder object dat in mijn blikveld verschijnt, sla ik op in mijn hoofd", zegt ze. "Zo heb ik een soort archief in mijn hersenen aangelegd. Broed ik op een idee, dan ga ik al die beelden langs om te kijken welk bij mijn foto's past."

Schilling is een instagramkunstenares. Iedere drie tot vier dagen maakt ze van allerlei afbeeldingen een surrealistisch zelfportret, dat ze op Fetching_tigerss zet, zoals haar eigen account op de populaire foto-app heet. De webpagina is als haar eigen museum, waarvan de tentoonstelling almaar groeit.

"Soms kan ik niet bevatten wat er allemaal gebeurt", zegt ze verlegen. "Ik vind mezelf allesbehalve speciaal, wat ik doe is helemaal niet bijzonder. Vier jaar geleden begon ik een account op Instagram, dat toen nog een relatief klein platform was."

Vanwege haar grote fanschare werd vorig jaar een korte documentaire over Schilling gemaakt, kreeg ze in het kader van de Uitmarkt een eigen expositie op Amsterdam Centraal en werd ze op het kinderfilmfestival Cinekid uitgeroepen tot Talent of the Year. Nu is er een boek van haar verschenen, getiteld 'Imagine. Shoot. Create.', waarin Schilling uitlegt hoe ze te werk gaat.

Bijna 900.000 mensen volgen Fetchin_tigerss. Wie naar haar site surft, ziet gemiddeld zo'n duizend reacties onder een portret staan. Bewonderaars complimenteren Schilling daarin, stellen vragen over haar foto's en geven hun mening over de boodschap van haar portretten.

"En laatst kreeg ik een reactie van een jongetje uit Syrië, dat me vertelde dat hij in deze akelige tijden zo blij werd van mijn foto's. 'Ik wil ook doen wat jij doet', schreef hij. Dat maakte een diepe indruk op me. Ik vind het heel bijzonder dat ik met mijn foto's mensen van over de hele wereld ontmoet."

Ook laat ze haar ogen over iedere reactie glijden. "Dat is niet altijd leuk. Ik werd bijvoorbeeld dik genoemd en ik ben al best onzeker. Daarom houd ik eigenlijk ook niet van sociale media en ben ik los van mijn fotografie helemaal niet actief op internet. Ik wil voorkomen dat ik per ongeluk word geïnspireerd door andermans werk, maar bovenal vind ik het naar om constant perfect uitziende mensen met perfecte levens te zien."

Schilling houdt altijd in de gaten hoeveel mensen haar foto's liken. "Beelden met roze doen het bijvoorbeeld zonder uitzondering goed en dan is het verleidelijk om die kleur steeds te gebruiken. Daar moet ik voor oppassen."

"Mijn techniek is een makkie, het is niet veel meer dan knip- en plakwerk." Wel vindt ze het soms moeilijk om elke paar dagen iets nieuws te verzinnen. "En nu ik zo veel volgers heb, voel ik druk om te presteren en ben ik nog strenger voor mezelf. Ik zie altijd foutjes, mijn foto's zijn nooit perfect."

De eerste twee jaar schoot ze foto's met haar iPod en smartphone. Tegenwoordig heeft ze een spiegelreflexcamera. Om de portretten van zichzelf te combineren met iets dat eigenlijk niet kan, zoals felgekleurde regen of de sterrenhemel opgesplitst in puzzelstukjes, gebruikt Schilling de simpele fotobewerkingsapps Superimpose en Deforme.

Bij wijze van statement plaatste Schilling een foto van haar blote buik, met daaromheen een meetlint waar twee mensen aan trekken. Daarmee hoopt ze dat haar volgers beseffen dat ze datgene wat ze tegenkomen op sociale media in perspectief moeten plaatsen, en dat ze beter nadenken over wat ze allemaal op internet schrijven.

Gezakt

Om haar populariteit te behouden en vergroten, moet Schilling offers brengen. "Ik ben net gezakt voor mijn vwo-eindexamen", lacht ze. "Natuurkunde heeft me de das omgedaan. Dat komt voor een groot deel door Fetchin_tigerss."

Om iedere paar dagen een foto te kunnen plaatsen, is Schilling voor en na school non-stop bezig met haar kunst. Ze werkt ideeën uit of gaat naar locaties om te fotograferen. De zelfportretten maakt ze meestal in haar slaapkamer, maar af en toe ook in bossen, op straat of in parkeergarages.

Haar ouders vonden het niet zo erg dat ze het laatste schooljaar over moet doen. "Ze zijn geloof ik wel trots op me, begrijpen hoe belangrijk dit voor me is en dat ik mijn volgers niet kan verwaarlozen. Mensen wachten op mijn foto's."

Wat Schilling gaat doen als ze haar diploma in de zak heeft? Dat weet ze nog niet precies. "Ik was toegelaten voor de hogeschool voor de kunsten ARtez. Maar misschien ga ik wel naar Amerika, om daar te fotograferen." Eerst maar haar natuurkunde bijspijkeren. "En daarnaast ben ik met een vriendin een project aan het opzetten, waarin we langs Europese vluchtelingenkampen willen trekken om een serie surrealistische foto's over kinderen en hun dromen te maken."

Annegien Schilling

'Imagine. Shoot. Create.'

Kosmos Uitgevers, 160 blz, €20,00